Спорт

Украинская "молодежка" разгромлена в Нидерландах и не едет на чемпионат Европы

Во вторник, 16 октября, прошли матчи заключительного тура отборочного турнира на чемпионат Европы среди молодежных сборных, который пройдет в Италии и Сан-Марино.

Сборная Украины, находившаяся перед отчетным поединком на втором месте, должна была побеждать на выезде в Дутинхеме сильную команду Нидерландов, хотя даже такой результат не гарантировал ей выход в плей-офф квалификации — согласно регламенту, победители групп попадали в финальный турнир напрямую, а четыре лучшие команды, занявшие вторые места, встречались между собой в стыковых матчах.

Впрочем, подопечные Александра Головко (на фото) не выполнили даже минимального задания, без шансов уступив сопернику. В середине первого тайма в течение трех минут, с 21-й по 24-ю, украинцы пропустили два мяча — сначала сын знаменитого в прошлом нападающего «Аякса», «Барселоны» и сборной Нидерландов Патрика Клюйверта, Джастин, точно пробил из пределов штрафной площадки, а вскоре Живкович успешно сыграл на добивании после того, как мяч отлетел от стойки. Наконец, точка в матче была поставлена на 78-й минуте, когда голкипер Каневцев нейтрализовал выход один на один Малена, но первым на подборе был тот же Живкович, оформивший разгром «желто-синих» — 3:0.

Еще в двух матчах в нашей группе зафиксированы такие результаты: Шотландия — Англия — 0:2, Андорра — Латвия — 0:0.

Итоговое положение команд: 1. Англия — 26 очков; 2. Нидерланды — 18; 3. Украина — 17; 4. Шотландия — 14; 5. Латвия — 4; 6. Андорра — 3.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская «молодежка» обыграла Шотландию, пропустив гол на 48-й секунде матча.

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