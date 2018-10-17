- 1:45 Роман от имени 18-летней девушки: названа победительница престижной Букеровской премии
- 1:18 Украинская "молодежка" разгромлена в Нидерландах и не едет на чемпионат Европы
- 1:09 Сто миллионов долларов: стала известна сумма, которую собрал Трамп на президентскую кампанию
- 1:01 Команда Шевченко досрочно пробилась в элитный дивизион Лиги наций: видеообзор матча Украина – Чехия
- 0:27 Премьер-министр Армении подал в отставку
- 0:11 Был одним из лучших летчиков: стала известна личность украинца, погибшего в результате катастрофы Су-27
- 0:07 Украина — Чехия — 1:0: хроника матча Лиги наций, видео гола
- 23:27 Едва не сел на шпагат: в сети снова высмеяли Путина за уловки с ростом
- 23:19 Доверился мобильному приложению: под Одессой от отравления умер грибник
- 22:57 В Чехии задержали группировку российских хакеров
Украинская "молодежка" разгромлена в Нидерландах и не едет на чемпионат Европы
Во вторник, 16 октября, прошли матчи заключительного тура отборочного турнира на чемпионат Европы среди молодежных сборных, который пройдет в Италии и Сан-Марино.
Сборная Украины, находившаяся перед отчетным поединком на втором месте, должна была побеждать на выезде в Дутинхеме сильную команду Нидерландов, хотя даже такой результат не гарантировал ей выход в плей-офф квалификации — согласно регламенту, победители групп попадали в финальный турнир напрямую, а четыре лучшие команды, занявшие вторые места, встречались между собой в стыковых матчах.
Впрочем, подопечные Александра Головко (на фото) не выполнили даже минимального задания, без шансов уступив сопернику. В середине первого тайма в течение трех минут, с 21-й по 24-ю, украинцы пропустили два мяча — сначала сын знаменитого в прошлом нападающего «Аякса», «Барселоны» и сборной Нидерландов Патрика Клюйверта, Джастин, точно пробил из пределов штрафной площадки, а вскоре Живкович успешно сыграл на добивании после того, как мяч отлетел от стойки. Наконец, точка в матче была поставлена на 78-й минуте, когда голкипер Каневцев нейтрализовал выход один на один Малена, но первым на подборе был тот же Живкович, оформивший разгром «желто-синих» — 3:0.
Еще в двух матчах в нашей группе зафиксированы такие результаты: Шотландия — Англия — 0:2, Андорра — Латвия — 0:0.
Итоговое положение команд: 1. Англия — 26 очков; 2. Нидерланды — 18; 3. Украина — 17; 4. Шотландия — 14; 5. Латвия — 4; 6. Андорра — 3.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская «молодежка» обыграла Шотландию, пропустив гол на 48-й секунде матча.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...