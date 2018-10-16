Политика

Дело о госизмене: СБУ начало проверку своего бывшего сотрудника Семочко

Служба безопасности Украины начала проверку своего бывшего сотрудника Сергея Семочко, о котором вскрылись нелицеприятные подробности. Бывшего работника спецслужбы журналисты-расследователи подозревают в махинациях с лекарствами и незаконном обогащении, а семью Семочко — в наличии российского гражданства.

Новое уголовное производство открыто по статье о государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Журналистов-расследователей, «раскопавших» подробности трудовой биографии Семочко, следствие планирует включить в процессуальное сотрудничество.

В СБУ отметили, что информацию об активах и возможном незаконном обогащении Семочко будет проверять НАБУ. Там уже зарегистрировали уголовное производство по ч. 3 ст. 368−2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Напомним, Семочко до оккупации Крыма работал в крымском управлении Службы безопасности, был руководителем экономической контрразведки СБУ, возглавлял управление СБУ в Киеве. Летом 2018 года Семочко перешел в Службу внешней разведки на должность первого замглавы ведомства.

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