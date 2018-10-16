- 1:45 Роман от имени 18-летней девушки: названа победительница престижной Букеровской премии
- 1:18 Украинская "молодежка" разгромлена в Нидерландах и не едет на чемпионат Европы
- 1:09 Сто миллионов долларов: стала известна сумма, которую собрал Трамп на президентскую кампанию
- 1:01 Команда Шевченко досрочно пробилась в элитный дивизион Лиги наций: видеообзор матча Украина – Чехия
- 0:27 Премьер-министр Армении подал в отставку
- 0:11 Был одним из лучших летчиков: стала известна личность украинца, погибшего в результате катастрофы Су-27
- 0:07 Украина — Чехия — 1:0: хроника матча Лиги наций, видео гола
- 23:27 Едва не сел на шпагат: в сети снова высмеяли Путина за уловки с ростом
- 23:19 Доверился мобильному приложению: под Одессой от отравления умер грибник
- 22:57 В Чехии задержали группировку российских хакеров
Дело о госизмене: СБУ начало проверку своего бывшего сотрудника Семочко
Служба безопасности Украины начала проверку своего бывшего сотрудника Сергея Семочко, о котором вскрылись нелицеприятные подробности. Бывшего работника спецслужбы журналисты-расследователи подозревают в махинациях с лекарствами и незаконном обогащении, а семью Семочко — в наличии российского гражданства.
Новое уголовное производство открыто по статье о государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Журналистов-расследователей, «раскопавших» подробности трудовой биографии Семочко, следствие планирует включить в процессуальное сотрудничество.
В СБУ отметили, что информацию об активах и возможном незаконном обогащении Семочко будет проверять НАБУ. Там уже зарегистрировали уголовное производство по ч. 3 ст. 368−2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
Напомним, Семочко до оккупации Крыма работал в крымском управлении Службы безопасности, был руководителем экономической контрразведки СБУ, возглавлял управление СБУ в Киеве. Летом 2018 года Семочко перешел в Службу внешней разведки на должность первого замглавы ведомства.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.