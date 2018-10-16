Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Чехии задержали группировку российских хакеров

22:57 16 октября 2018   102
хакер
Инф. «ФАКТОВ»

Еще одна европейская страна выявила российский след в масштабных хакерских атаках. В Чехии задержали россиян-хакеров и обвиняют их во взломе компьютерной системы МИД Чехии.

Группировку из восьми граждан РФ и Вьетнама задержали 18 сентября. Их обвиняют в создании преступной группы, отмывании средств и в несанкционированном доступе к компьютерным сетям. Считается, что хакерская группировка вмешалась в работу системы, выдающей вид на жительство в Чехии. Об этом сообщает Би-би-си.

Напомним, ранее на атаки на государственные органы со стороны российских хакеров пожаловалась Латвия. До этого Великобритания обвинила российские разведслужбы в организации кибератак по всему миру. Кроме того, хакеры смогли получить контроль над энерогопотоками в США, взломав сети электроэнергетических компаний.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины