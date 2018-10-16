В Чехии задержали группировку российских хакеров

Мир

Еще одна европейская страна выявила российский след в масштабных хакерских атаках. В Чехии задержали россиян-хакеров и обвиняют их во взломе компьютерной системы МИД Чехии.

Группировку из восьми граждан РФ и Вьетнама задержали 18 сентября. Их обвиняют в создании преступной группы, отмывании средств и в несанкционированном доступе к компьютерным сетям. Считается, что хакерская группировка вмешалась в работу системы, выдающей вид на жительство в Чехии. Об этом сообщает Би-би-си.

Напомним, ранее на атаки на государственные органы со стороны российских хакеров пожаловалась Латвия. До этого Великобритания обвинила российские разведслужбы в организации кибератак по всему миру. Кроме того, хакеры смогли получить контроль над энерогопотоками в США, взломав сети электроэнергетических компаний.

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