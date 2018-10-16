Мир

Едва не сел на шпагат: в сети снова высмеяли Путина за уловки с ростом

В сети опубликовали забавное фото, сделанное во время встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Глава Беларуси, чей рост 190 см, пытается выглядеть ниже рядом с «низкорослым» Путиным, чтобы как-то сгладить контраст. С этой целью он решил широко расставить ноги.

«12 октября на встрече с Путиным Лукашенко чуть ли не на шпагат сел, чтобы кремлевский карлик казался на фото не таким маленьким»,— прокомментировал снимок в своем Telegram политолог Алексей Голобуцкий.

В комментарии к посту один из блогеров указал на еще один трюк, к которому прибегают на росТВ для того, чтобы «увеличить» рост своего президента. Для этого его просят стать ближе к камере — так он кажется выше.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети высмеяли Путина, «доросшего» до Макрона. Кроме того, российского президента уличили в использовании «наращенных» туфель, которые он надел на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

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