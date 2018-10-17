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Наука и технологии

В YouTube произошел масштабный сбой

7:50 17 октября 2018   110
youtube
Инф. «ФАКТОВ»

Популярный сервис видеохостинга YouTube рухнул. Проблемы с авторизацией на ресурсе наблюдались более четырех часов. Также пользователи жаловались на невозможность просмотра видео.

Администраторы YouTube признали, что проблемы были как на основном хостинге, так и на отдельных структурах YouTube TV и YouTube Music. Около 7.40 по киевскому времени ошибку удалось устранить, и сервис в большинстве стран возобновил работу.

По данным портала Downdetector, отслеживающего сбои на популярных интернет-ресурсах, в 4 часа утра жители России, США, Дании, Португалии, других стран начали обращаться в техподдержку из-за невозможности запустить YouTube. При попытке зайти на ресурс выдавалось появление о внутренней ошибке.

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В предыдущий раз сообщения о проблемах с YouTube начали поступать 12 октября, но тогда сбой оказался кратковременным и работа сервиса быстро возобновилась. Разработчики YouTube уже назвали самую частую причину сбоев сервиса и методы ее устранения.

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