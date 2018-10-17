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Обострение на Донбассе: украинская армия понесла потери
За прошедшие сутки, 16 октября, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил враг 19 раз открывал огонь по позициям защитников Украины. Российские оккупанты трижды применяли запрещенное вооружение, в том числе открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по опорным пунктам украинских войск возле Луганского.
Активизировалась работа вражеских снайперов. О снайперских обстрелах сообщали защитники Украины в районе Марьинки и Березового. В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил ранения.
По данным разведки, в течение суток были уничтожены трое оккупантов и еще двое ранены.
С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе Гнутово и Лебединского. Применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Напомним, ранее украинским военным пришлось отбивать атаку террористов в районе Авдеевки. Вылазка двух вражеских групп в направлении опорного пункта сил ООС была пресечена.
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