Франция продолжила серию Германии без побед: видеообзоры матчей Лиги наций

Спорт

Во вторник, 16 октября, прошли девять матчей в рамках Лиги наций — нового турнира под эгидой УЕФА, в котором национальные сборные борются за выход в финальную часть чемпионата Европы.

Продолжает свою серию без побед в официальных матчах сборная Германии, которая теперь составляет уже четыре игры. В выездном поединке с действующими чемпионами мира французами «бундестим» открыли счет в первом тайме, реализовав пенальти, но после перерыва позволили «трехцветным» вырвать волевую победу благодаря дублю Антуана Гризманна, одного из главных претендентов на завоевание «Золотого мяча» лучшему игроку мира по итогам 2018 года.

Добавлю, что поединок Лиги D между Казахстаном и Андоррой был примечателен еще и тем, что его судила украинская бригада арбитров — первым из наших соотечественников отработал на матче нового турнира под эгидой УЕФА 41-летний Сергей Бойко из Иванкова, что в Киевской области.

Лига А

Группа 1. Франция — Германия — 2:1 (Гризманн, 62, 80, с пенальти — Кроос, 14, с пенальти).

Положение команд: 1. Франция — 7 очков (3 матча), 2. Нидерланды — 3 (2), 3. Германия — 1 (3).

Лига В

Группа 1. Украина — Чехия — 1:0 (Малиновский, 43).

Положение команд: 1. Украина — 9 (3), 2. Чехия — 3 (3), 3. Словакия — 0 (2).

Группа 4. Ирландия — Уэльс — 0:1 (Уилсон, 58).

Положение команд: 1. Уэльс — 6 (3), 2. Дания — 4 (2), 3. Ирландия — 1 (3).

Лига С

Группа 3. Словения — Кипр — 1:1 (Скубиц, 83 — Папулис, 37). Удаления: Иличич, 90 — Кастанос, 66, Деметриу, 90+6.

Норвегия — Болгария — 1:0 (Эльюнусси, 31).

Положение команд: 1. Норвегия — 9 (4), 2. Болгария — 9 (4), 3. Кипр — 4 (4), 4. Словения — 1 (4).

Лига D

Группа 1. Казахстан — Андорра — 4:0 (Сейдахмет, 21, Турысбек, 39, Гомес, 61, автогол, Муртазаев, 74). Удаление: Алаес (Андорра), 64.

Гибралтар — Лихтенштейн — 2:1 (Кабрера, 61, Д. Чиполина, 66 — Саланович, 15).

Положение команд: 1. Грузия — 12 (4), 2. Казахстан — 5 (4), 3. Латвия — 2 (4), 4. Андорра — 2 (4).

Группа 4. Латвия — Грузия — 0:3 (Канкава, 8, Гвилия, 29, Чакветадзе, 61).

Армения — Македония — 4:0 (Пиццелли, 12, Мовсисян, 67, Казарян, 81, Мхитарян, 90+4). Удаление: Эльмас (Македония), 90+3.

Положение команд: 1. Македония — 9 (4), 2. Армения — 6 (4), 3. Гибралтар — 6 (4), 4. Лихтенштейн — 3 (4).

Также в мире состоялись товарищеские матчи. Наиболее привлекательным по вывеске было противостояние Бразилии и Аргентины, которое прошло в Джидде (Саудовская Аравия). Звездные сборные результативностью не порадовали — все решил единственный мяч, который забил бразилец Миранда после навеса Неймара с углового на третьей компенсированной минуте.

Другие результаты товарищеских матчей: Бельгия — Нидерланды — 1:1 (Мертенс, 5 — Гроневельд, 27),

Дания — Австрия — 2:0 (Лерагер, 29, Брэйтуэйт, 90+3), Швеция — Словакия — 1:1 (Гвидетти, 52 — Руснак, 84).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Англия нанесла Испании первое домашнее поражение за 15 лет.

Фото — Twitter сборной Франции

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