Украина

Убит снайпером: в сети показали фото украинского бойца, погибшего на Донбассе

В Вооруженных силах Украины обнародовали имя бойца, погибшего на Донбассе от выстрела снайпера 15 октября. Погибший — старший сержант 8-го батальона 10-й горно-стрелковой бригады Антон Моспан с позывным «Тигр».

В Черкассах — родном городе погибшего воина — объявлен траур. Прощание состоится 19 октября, в 11.30 на Соборной площади.

Волонтер Оксана Цыганок в память о погибшем опубликовала видозаписи с военнослужащим, снятые на позициях 10-й бригады.

27-летний старший сержант Моспан погиб возле села Крымское Луганской области от пулевого ранения. Вражеский снайпер выстрелил, когда бойцы ВСУ обустраивали позиции.

На военную службу черкасчанин был призван в 2015 году. У погибшего воина осталась мать.

Напомним, в штабе операции Объединенных сил отмечают, что в последние дни на Донбассе активизировались вражеские снайперы. 16 октября повышенная активность замечена в районе Марьинки и Березового.

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