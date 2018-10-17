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Убит снайпером: в сети показали фото украинского бойца, погибшего на Донбассе
В Вооруженных силах Украины обнародовали имя бойца, погибшего на Донбассе от выстрела снайпера 15 октября. Погибший — старший сержант 8-го батальона 10-й горно-стрелковой бригады Антон Моспан с позывным «Тигр».
В Черкассах — родном городе погибшего воина — объявлен траур. Прощание состоится 19 октября, в 11.30 на Соборной площади.
Волонтер Оксана Цыганок в память о погибшем опубликовала видозаписи с военнослужащим, снятые на позициях 10-й бригады.
27-летний старший сержант Моспан погиб возле села Крымское Луганской области от пулевого ранения. Вражеский снайпер выстрелил, когда бойцы ВСУ обустраивали позиции.
На военную службу черкасчанин был призван в 2015 году. У погибшего воина осталась мать.
Напомним, в штабе операции Объединенных сил отмечают, что в последние дни на Донбассе активизировались вражеские снайперы. 16 октября повышенная активность замечена в районе Марьинки и Березового.
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