Убийство журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле: раскрыты новые шокирующие данные

Мир

Во вторник, 16 октября, государственный секретарь США Майк Помпео побывал в Эр-Рияде, где его принял король Саудовской Аравии Салман. Во встрече также принял участие наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, который фактически отвечает за национальную безопасность страны. Экстренные переговоры были вызваны скандалом вокруг исчезновения известного оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который пропал 2 октября в Стамбуле.

Хашогги был подданным Саудовской Аравии, однако последние годы постоянно жил в США, где работал обозревателем газеты The Washington Post. В Турции живет невеста Джамаля Хатице Ченгиз. Они собирались пожениться. Для этого Хашогги и прилетел в Стамбул, чтобы получить в консульстве Саудовской Аравии документы о разводе с бывшей супругой.

Однако из здания консульства 59-летний журналист так и не вышел. Сначала официальные лица в Эр-Рияде утверждали, что Хашогги там вовсе не было. Но видеозаписи камер слежения доказывают, что Джамаль зашел в консульство. Кроме того, его ждала снаружи невеста. Затем представители Саудовской Аравии заявили, что Хашогги получил свои документы и спокойно ушел. Это тоже оказалось ложью.

Выяснилось, что журналист, перед тем как войти в здание консульства, включил свои «умные часы» Apple Watch. И гаджет записал все, что происходило с ним после этого. Часы были настроены таким образом, что запись автоматически передавались на iCloud Джамаля и его iPhone. Телефон он оставил своей невесте. Хашогги велел ей ждать три часа, а затем идти в полицию, если он не вернется. Ченгиз ждала жениха 11 часов…

Записи она передала турецким спецслужбам. В субботу, 13 октября, стало известно, что Джамаля подвергли пыткам и убили в здании консульства. Мировое сообщество потребовало провести беспристрастное тщательное расследование.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 13 октября призвал Эр-Рияд к сотрудничеству с целью выяснить обстоятельства исчезновения Хашогги, в частности, глава турецкого МИД настаивает на предоставлении правоохранителям доступа в консульство в Стамбуле. В Турцию уже приехала делегация из Саудовской Аравии для проведения совместного расследования. Но Эр-Рияд продолжает настаивать на своей непричастности к исчезновению журналиста.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS пригрозил Саудовской Аравии «серьезными последствиями», если подтвердится, что журналист американской газеты действительно был убит саудовскими спецслужбами. Он также подчеркнул, что это дело — слишком серьезное, чтобы делать поспешные выводы. Вашингтон не желает нанести ущерб торговым связям США и Саудовской Аравии, однако может прекратить поставки вооружения этой стране по многомиллиардным контрактам.

Трамп по телефону обсудил ситуацию с исчезновением журналиста с королем Салманом. После этого американский президент заявил, что Салман заверил его в полной непричастности Эр-Рияда к исчезновению Хашогги. Трамп даже предположил, что журналист мог стать жертвой «случайных залетных убийц».

Тем не менее, он тут же направил в Эр-Рияд госсекретаря Помпео. Западные СМИ были уверены, что во время встречи с ним король Салман признает факт убийства Хашогги в консульстве Саудовской Аравии, но преподнесет это как чью-то преступную инициативу, к которой королевская семья не имеет никакого отношения. Такая трактовка могла бы спасти ситуацию. Однако Помпео не вышел к журналистам после беседы с Салманом и наследным принцем. Свое заявление для прессы госсекретарь США сделал уже позже. Лидеры Саудовской Аравии категорически отрицают, что обладают какой бы то ни было информацией о том, что происходило в консульстве их страны в Стамбуле во время визита Джамаля Хашогги, и пообещали провести серьезное и заслуживающее доверия расследование, сказал Помпео.

В тот же день, 16 октября, турецких следователей допустили в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для проведения обыска. Он продолжался около девяти часов. Правда, сообщают американские СМИ, до его начала в здании побывала «команда чистильщиков». Кроме того, когда стало известно, что следователи будут осматривать и апартаменты консула, он немедленно покинул Турцию, улетев домой коммерческим авиарейсом.

После обыска ряд западных и турецких СМИ опубликовали новые шокирующие данные о том, что все-таки произошло 2 октября в здании консульства в Стамбуле. При этом все ссылаются на аудиозапись, полученную благодаря Apple Watch Хашогги.

Джамаль вошел в кабинет сотрудника консульства, который должен был выдать ему документы. Журналист пробыл там всего несколько минут. Затем туда ворвались несколько человек, разговаривавших на арабском. Они схватили Хашогги и потащили его в помещение этажом ниже, по всей видимости, в подвал. Там журналиста привязали к столу и начали резать. Живого Джамаля в буквальном смысле принялись расчленять! Это не было пыткой с целью получить от него какую-либо информацию или признание. Хашогги не задавали никаких вопросов. Это была казнь.

Мучения Хашогги продолжались семь минут. Джамаль кричал. Есть сведения, что его крики были слышны даже посетителям консульства. Видимо, только это заставило палачей сделать журналисту укол. После этого он затих. Какое именно вещество было введено Хашогги с помощью инъекции, неизвестно.

Тем не менее Эр-Рияд и сейчас продолжает все отрицать. Такая позиция наносит серьезный ущерб репутации королевской семьи Саудовской Аравии и всей стране в целом. Многие крупные компании приостанавливают свое сотрудничество с Эр-Риядом и замораживают или выходят из совместных проектов. И это только начало скандала.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что турецкий журналист из «расстрельного списка» сделал громкое заявление.

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