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Гонявшегося с молотком и ножом за детьми киевлянина арестовали: стали известны новые подробности дела
Соломенский райсуд столицы по ходатайству киевской прокуратуры № 9 избрал меру пресечения 37-летнему киевлянину, который 15 октября гонялся с молотком и ножом за четырьмя малолетними детьми.
Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры, суд арестовал задержанного без возможности выйти на свободу под залог.
«Кроме молотка и ножа, с которыми 37-летний киевлянин преследовал игравших во дворе детей, у него изъяли скотч и веревку. В связи с этим задержанному было предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК „Хулиганство, совершенное с применением холодного оружия или другого предмета, приспособленного или заранее приготовленного для нанесения телесных повреждений“. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы», — сказали в пресс-службе.
Оказалось, что ранее нигде не работающий мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Что же касается его психического состояния, то, как отметили в прокуратуре Киева, это определит комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, назначенная в рамках уголовного расследования.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о целой спецоперации по поимке педофила, которую в Харькове организовали родители школьников. Как рассказала «ФАКТАМ» мама одной из шестиклассниц, которой педофил присылал сообщения скабрезного содержания, мужчина интересовался не только девочками, но и мальчиками.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!