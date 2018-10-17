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Пассажирский поезд потерпел крушение в Марокко: много жертв (фото, видео)
В Марокко пассажирский поезд, направлявшийся из столицы страны Рабат в город Кенитра, сошел с рельсов. В результате погибли не менее семи человек. Более 80 получил ранения. Не исключено, что список жертв будет расти.
«Мы слышали сильнейший взрыв. Земля тряслась, звук был невыносим. Я бросился посмотреть, что произошло. Это было ужасающе. Повсюду были искалеченные тела и кровь», — приводит AP слова свидетеля Мурала эль-Кбири.
Причина катастрофы выясняется.
Король Марокко Мохаммед VI предложил оплатить похороны жертв за свой собственный счет.
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