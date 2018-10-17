Любовь в парламенте: красотка-депутат ждет ребенка от коллеги

Политика

Одна из самых красивых депутатов Верховной Рады 28-летняя Алена Кошелева, которая прошла в Раду по спискам Радикальной партии Олега Ляшко, скоро станет мамой. Заметно округлившийся животик сфотографировали журналисты во время заседания парламента. Как сообщает «Страна», депутат от Радикальной партии Кошелева ждет ребенка от 34-летнего коллеги из БПП Давида Макарьяна.

О романтических отношениях молодых парламентариев стало известно еще в мае. Алена и Давид часто обедали вместе в парламенте, их видели и за стенами ВР, как пара, они отдыхали на турецком курорте в Мармарисе. Сама Кошелева позже подтвердила роман в интервью «Светским хроникам».

«Любовь существует в любом случае, в любом проявлении», -- сказала Кошелева. По ее словам, с Давидом они вместе не так давно.

«Но не думаю, что именно это важно для любви, насколько давно. Мы познакомились на работе. Есть много совместных мероприятий, совместной работы, которая объединяет коллег. Мы встречаемся не только здесь, под куполом, встречаемся в комитетах, на выездных заседаниях. Так и произошло, общались. Мы все достаточно молодого возраста, поэтому что-то нас объединяет. Важно построить хорошую семью, а не отпраздновать свадьбу… Сейчас это неактуальный вопрос», -- говорила тогда Алена Кошелева.

Напомним, Давид Макарьян ранее состоял в гражданском браке с Натальей Капашиловой. Она является матерью 4-летней дочери Давида Даны. Новая избранница Макарьяна станет мамой впервые.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что народный депутат из «Народного фронта» Татьяна Донец родила дочку.

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