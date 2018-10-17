«Лёра Сумской», «Полтава», «Неделя» и другие: кто такие украинские воры в законе

Украина

— У нас есть данные о наличии сегодня в Украине от 40 до 45 воров. Но их численность постоянно меняется, может за неделю остановиться на цифре 30−35, — то есть постоянно идет миграция, — рассказал «ФАКТАМ» первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Граждан Украины среди них немного. «Лёра Сумской» — это, можно сказать, патриарх воровского мира в Украине. Есть у нас еще «Полтава», который старше «Лёры», — 38 года рождения. Он находится в Одессе, периодически проживает в Днепропетровской области. Также старый одессит «Шарик». Есть «Умка» — из молодых воров в законе, — который проживает в Днепропетровске. Есть «Неделя», проживает в Киеве, отвечает за Киев и Киевскую область. Это самые известные наши воры в законе, именно украинские.

Более подробно о ворах в законе читайте в интервью генерала Аброськина.

«ФАКТЫ» рассказывают, чем известны и что из себя представляют украинские воры в законе.

«Полтава»

Владимир Д., отметивший этим летом 80-летие, получил прозвище «Полтава», поскольку родился в этом городе. «Коронован» почти полстолетия назад, но кем и когда — точно уже никто и не помнит. Впервые арестован был еще при Сталине, получив 15 лет за хищение госимущества «организованной шайкой». В постсоветское время контролировал кражи, разбои, незаконный оборот наркотиков и теневую экономику.

Считалось, что в последние годы «Полтава» «ушел на пенсию», иногда благодаря авторитету выступает третейским судьей в криминальных разборках, а также присутствует на «коронациях». Однако в сентябре прошлого года у него изъяли 1 миллион 69 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 500 тысяч гривен — предполагаемый воровской общак. «Полтаву» отпустили практически сразу после задержания, поскольку не смогли ему ничего инкриминировать. Этим летом изъятые деньги вернули, поскольку не смогли доказать их преступное происхождение. «Полтава» же предоставил документальное подтверждение, что эти деньги ему подарили друзья из Соединенных Штатов.

Долгое время обосновавшийся в Одессе Владимир Д. был зарегистрирован в Макеевке Донецкой области. Именно там он в 2012 году официально приобрел пистолет Макарова для стрельбы резиновыми пулями и получил на него разрешение в областном главке милиции.

«Лёра Сумской»

Сергей Л. (он же «Лёра Сумской») — шестикратно судимый 64-летний уроженец Сум, обитающий то на родине, то в Москве. «Лёру» называют как первым, так и вторым по влиянию вором в Украине. «Последние лет двадцать он — первый в Украине. Постоянно держит связь с зонами и тюрьмами — от малолеток до крыток. Не влазит в политику и большой бизнес. „Лёра“ из тех урок, с которыми можно говорить вольным кушом (без ограничений. — Авт.)», — утверждает источник «ФАКТОВ». В феврале этого года «Лёру» задержали, когда, по утверждению полиции, тот ехал решать конфликт в одну из зон Хмельницкой области. Впрочем, через несколько часов отпустили.

*Украинские воры «Шарик» (слева), «Лёра Сумской» (справа) в 2008 году тепло принимали российского «коллегу» «Сеньку Самарского» (в центре)

Его считают вором старой закалки. Правоохранители говорят, что «Лёра» никогда, в отличие от многих других, не отрекался на допросах от воровского статуса. В то же время у него есть жена, в Москве живет сын Л., несколько лет назад также попавший за решетку. Сам «Лёра» был «коронован» в сумском ресторане «Вечорниці» в 1993 году — после двадцати лет почти беспрерывных отсидок. Воровской «подход» в присутствии Шакро Молодого (Захария Калашова) и других сделал Вася Корж — 74-летний вор Александр Кочев, в 1949 бежавший с прииска в Магаданской области и лишь через семь лет задержанный в Ворошиловградской (Луганской области). О получил 20 лет, которые отбыл от звонка до звонка. Умер и похоронен в 1996 году в Харькове.

«Сумской», по данным правоохранителей, контролирует нелегальный рынок алкоголя, торговлю наркотиками и оружием, нелегальную миграцию через украинско-российскую границу, игорный бизнес. По словам экс-замглавы МВД Михаила Корниенко, «Л. регулярно „грел“ не только зоны, но и прокуроров» и имеет большие связи не только в уголовном мире, но и среди правоохранителей.

«Сумской областью руководит не губернатор, а криминальный авторитет „Лёра Сумской“. „Лёра“ фактически через своих подчиненных контролирует всю область: губернатора, мэра, председателей районных государственных администраций. Начальник милиции, прокурор, СБУ, главы администраций не могут решить те вопросы, которые по плечу ворам в законе», — заявил в 2013 году народный депутат (на тот момент) Геннадий Москаль.

И преступники, и правоохранители неофициально говорят, что крупных разборок с многочисленными убийствами в криминальной среде Сумской области удалось избежать благодаря «Лёре Сумскому», его авторитету и объективности в решении вопросов криминального мира.

«Я никогда не участвовал в выборах, не голосовал, не поддерживал никакие партии», — заявил Сергей Л. в эфире ICTV, не отрицая, что он носит звание вора. По его словам, «вор в законе» — это образ жизни. Но сажать лишь за то, что, что человек имеет такой статус — недемократично: «Если я нарушил — пусть меня садят, я не отказываюсь. Но как можно сажать за имя, взгляды, образ жизни?»

Претензии милиции, что он контролирует какие-то группировки, получая незаконные доходы, Сергей отрицает. Мол, раньше много помогал людям. И теперь эти люди помогают ему — на то и живет. И кроме того — выступает в роли третейского судьи. «В каждом обществе должны быть правила, по которым нужно играть», — считает «Лёра».

Несколько лет назад авторитетный грузинский вор Тамаз Пипия (Сухумский) признал «Лёру» не вором. Произошло это во время очередного наплыва грузинских законников в Украину — Л. не очень приветствовал такое явление. Впрочем, вскоре Пипии пришлось взять свои слова обратно, поскольку обоснования им он не смог предоставить, что очень пошатнуло его авторитет.

«Неделя»

45-летний уроженец Старого Самбора Андрей Н., он же «Андрей Львовский», «Неделя» — вор новой формации. Был коронован в 2012 году в Греции, несмотря на то, что не отсидел по «правильной» статье. Входил в ближайшее окружение «Мамеда» — умершего в 2011 году от рака желудка вора Сергея М., который держал крупный общак, контролируя Киев и центральные области Украины.

В 2010 году «Неделю» объявили в международный розыск по подозрению в убийстве криминального авторитета «Кацапа». Его задержали в Испании и экстрадировали на родину. Впоследствии все обвинения с него сняли. После смерти «Мамеда» на его общак претендовали кавказцы и примкнувший к ним одесский вор «Шарик». Но победила (бескровно, кстати) группа «Лёры Сумского», которого поддержали «Леха Краснодонский» и российские воры из славянского крыла клана Деда Хасана. В мае 2012-го на сходке в Киеве они поставили «смотрящим» по Киеву и центральным регионам «Неделю». Он также имеет влияние в части западных областей. Сразу после той сходки ее участников задержала милиция, но вскоре всех отпустили.

Летом прошлого года воровской статус Андрея Н. был приостановлен из-за его трений с рядом грузинских воров. В вину «Неделе» ставили, что он ведет себя не как вор и хвастается связями с СБУ. Но вскоре ситуация уладилась (поговаривают, «Неделя» для замирения отстегнул в общак крупную сумму).

В феврале этого года в одном из офисов бизнес-центра «Парус» в Киеве они несколько дней проводили «прием граждан». На этом приеме, по слухам, побывали не столько представители криминального мира, сколько многие бизнесмены, политики и даже правоохранители.

«Умка»

45-летний «Умка Днепропетровский» (Сергей О.) был «коронован» в воры в России 11 февраля 2014 года. Воровской подход в присутствии десятка воров сделали Али Гейдаров («Альберт Рыжий», которого Лоту Гули недавно объявил не вором) и Андрей Мироедов («Мирыч»). Имеет большое влияние в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. «В люди» его вывел криминальный авторитет «Нарик», по совместительству являющийся крупным бизнесменом, меценатом, орденоносцем, околоцерковным деятелем и начинающим политиком.

Поговаривают, что воровское звание своему никогда не сидевшему помощнику «Умке» «Нарик» организовал за немалые деньги, договорившись с руставскими и езидскими ворами, контролирующими восток Украины — чтобы в Днепре был «свой» вор. «Полтава», «Лёра» и «Неделя» также были не против, понадеявшись что вор-некавказец усилит славянское влияние в воровском мире Украины.

В прошлом году у «Умки» был конфликт с «Неделей», который потребовал от него отчислений в свой общак. «Умка» взамен потребовал долю в незаконных янтарном и алкогольном бизнесах. В результате все остались «при своем», то ли уладив, то ли заморозив конфликт: развивать его «Неделе» было не с руки из-за разборок с приостановкой его воровского статуса. К тому же за «Умку» вступился «Лёра», с которым к тому времени «Неделя» сумел испортить отношения. «Умка» занимается в основном местным бизнесом и сидит тихо, не стремясь влезать в крупные воровские разборки.

Кстати, в апреле этого года в Днепре задержали киллера, обнаруженного с оружием недалеко от ресторана, где «Умка» праздновал день рождения. Предположив, что намечавшейся жертвой мог быть именинник или кто-то из его гостей, правоохранители провели осмотр ресторана и «перепись» присутствовавших там гостей.

«Шарик»

Вор в законе «Шарик» — 68-летний одессит Валерий Ш. Специализировался на карманных кражах, имеет семь судимостей. До недавних пор контролировал группы одесских карманников. По его стопам пошел сын Валерий, к которому перешли дела отца после ареста того в 2013 году Германии за квартирные кражи. В декабре 2015 Валерий-младший умер от отравления неизвестным веществом (подозревают, что его убили).

В настоящее время «Шарик» в основном отошел от дел из-за болезней, но воровского звания не лишен. Иногда выполняет роль третейского судьи, участвует в решении различных вопросов.

«Вася Ушатый»

44-летний Василий Р., он же вор «Вася Ушатый» — самый молодой вор в Украине. Коронован одним из самых влиятельных в уголовной среде вором «Антимосом». Не стало препятствием к этому даже то, что «Ушатый» отслужил в армии (по старым воровским понятиям это недопустимо). Трижды судим. Поддерживает «зоны» в Киевской области. Ранее пытался контролировать рэкет, уличную преступность, автоугоны, торговлю наркотиками и квартирные кражи. Проживал в Одессе и Киевской области. Однако в последнее время о нем практически ничего не слышно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с ворами в законе могут быть связаны люди, напавшие на активистов в Одессе в сентябре этого года.

*Фото из открытых источников



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