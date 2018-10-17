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В США бабушка зарезала и запекла в духовке полуторагодовалую внучку (фото)
Полиция американского штата Миссисипи расследует смерть 20-месячной Роялти Мари Флойд. По подозрению в убийстве ребенка арестована ее собственная бабушка — 48-летняя Кэролин Джонс. Как сообщает телеканал Fox, женщина зарезала внучку и запекла ее тело в духовке. Страшную находку сделал брат Кэролин, который и вызвал в полицию.
Шериф Келвин Уильямс говорит, что за долгие годы его работы это один из самых ужасных случаев. Пока что неясно, была ли девочка мертва или еще жива, когда Кэролин засунула ее в духовку. Проводится экспертиза.
Мотивы убийства пока не сообщаются.
Мать Роялти Вероника Джонс собирает деньги на ее похороны через интернет-платформу GoFundMe. «Роялти была такой прекрасной, и я любила ее больше всего на свете», — написала женщина. При этом сообщается, что Роялти жила с бабушкой, а ее мать проживала в другом месте.
Бабушка девочки Кэролин
Мать девочки Вероника
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России 12-летняя девочка и ее взрослый любовник убили и частично съели мужчину. Его голову они запекли в духовке, чтобы попробовать мозги.
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