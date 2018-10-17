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Самая сексуальная байкерша России погибла в ДТП (фото)

14:18 17 октября 2018   358
Ольга Петрова
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Москве на Рублево-Успенском шоссе погибла в ДТП Ольга Петрова — блогер и звезда Instagram, которую называли самой сексуальной байкершей России.
22-летняя Ольга, находившаяся за рулем мотоцикла, на большой скорости столкнулась с автомобилем Volvo, который шел на поворот. Как пишет издание Daily Star, Петрова не смогла вовремя затормозить. И погибла на месте.

Девушка вела в Instagram мотоблог, на который подписаны около 64 тысячи человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали о кровавом ДТП на выезде из Киева: байкер лишился ноги.

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