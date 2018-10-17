- 14:37 Уличные ярмарки в Киеве с 17 по 21 октября: названы адреса
- 14:29 Переговорщик Украины в Минске сделал важное заявление по миротворцам на Донбассе
- 14:19 Беременная Регина Тодоренко сделала откровенное признание
- 14:18 В трагическом ДТП с украинскими детьми в Беларуси обвинили школьную учительницу
- 14:18 Самая сексуальная байкерша России погибла в ДТП
- 14:13 Трупов полно: рассказ директора техникума о взрыве в Керчи
- 14:09 Под Марьинкой погиб 20-летний украинский минометчик
- 14:05 Силовики Путина назвали причину взрыва в техникуме Керчи
- 14:01 Под Верховной Радой облили неизвестной смесью двух нардепов: в сеть попало видео
- 13:48 Юлия Тимошенко присоединилась к заседанию саммита Римского клуба
В трагическом ДТП с украинскими детьми в Беларуси обвинили школьную учительницу
В деле о ДТП в Беларуси, в котором пострадали юные футболисты, появился новый подозреваемый. К ответственности собираются привлечь организатора поездки — школьную учительницу.
ДТП получило резонанс, поскольку в аварии погиб 12-летний школьник, а еще шестеро учеников попали в больницу с травмами. В ходе расследования выяснилось, что поездку школьников за границу организовывали халатно, были допущены многочисленные нарушения.
На международный футбольный турнир в Польшу ездили 26 учеников из Сумской, Винницкой областей и Киева. Следствие считает, что детей нужно было везти в автобусах с двумя водителями. Вместо этого организатор разместила подростков в четырех микроавтобусах. Водители транспортных средств не имели лицензий на международные перевозки пассажиров, везли детей в ночное время, замена шофера не предполагалась. В итоге к смертельной аварии привела усталость водителя после длительного ночного переезда.
Учительнице напомнили, что она взяла на себя обязательство отвечать за жизнь и здоровье детей во время пребывания за границей и возвращения в Украину. Сейчас педагога и одновременно депутата поселкового совета подозревают по ч. 2 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей). Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Напомним, 13 мая в Беларуси попал в ДТП микроавтобус с группой украинских детей, возвращавшихся из Польши. В аварии погиб мальчик 2005 года рождения. Расследованием занялась прокуратура Сумской области.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!