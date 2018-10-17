В трагическом ДТП с украинскими детьми в Беларуси обвинили школьную учительницу

Происшествия

В деле о ДТП в Беларуси, в котором пострадали юные футболисты, появился новый подозреваемый. К ответственности собираются привлечь организатора поездки — школьную учительницу.

ДТП получило резонанс, поскольку в аварии погиб 12-летний школьник, а еще шестеро учеников попали в больницу с травмами. В ходе расследования выяснилось, что поездку школьников за границу организовывали халатно, были допущены многочисленные нарушения.

На международный футбольный турнир в Польшу ездили 26 учеников из Сумской, Винницкой областей и Киева. Следствие считает, что детей нужно было везти в автобусах с двумя водителями. Вместо этого организатор разместила подростков в четырех микроавтобусах. Водители транспортных средств не имели лицензий на международные перевозки пассажиров, везли детей в ночное время, замена шофера не предполагалась. В итоге к смертельной аварии привела усталость водителя после длительного ночного переезда.

Учительнице напомнили, что она взяла на себя обязательство отвечать за жизнь и здоровье детей во время пребывания за границей и возвращения в Украину. Сейчас педагога и одновременно депутата поселкового совета подозревают по ч. 2 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей). Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, 13 мая в Беларуси попал в ДТП микроавтобус с группой украинских детей, возвращавшихся из Польши. В аварии погиб мальчик 2005 года рождения. Расследованием занялась прокуратура Сумской области.

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