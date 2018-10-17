Мир

В среду, 17 октября, американская газета The New York Times опубликовала новые шокирующие подробности убийства известного журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Издание утверждает, что получило возможность ознакомиться с содержанием аудиозаписи, сделанной с помощью «умных» часов Apple Watch, принадлежавших жертве, в момент совершения преступления.

В операции по ликвидации оппозиционера принимали участие 15 человек, специально прибывших в Турцию из Саудовской Аравии. По меньшей мере девять из них являются сотрудниками саудовских спецслужб. Командовал операцией личный телохранитель наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда Махер Абдулазиз Мутреб. Ранее он работал в посольстве Саудовской Аравии в Лондоне. Затем стал телохранителем наследного принца. Сопровождал Мухаммеда во всех важных поездках — в США, Францию, Испанию.

Махер Абдулазиз Мутреб (лицо обведено красным кружком), личный телохранитель наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Ибн Салмана Аль Сауда (на фото справа)

В состав «убойного» отряда входил также Салах Мухаммед Аль Тубайджи, известный криминалист и судмедэксперт, занимающий высокий пост в Министерстве внутренних дел Саудовской Аравии.

Салах Мухаммед Аль Тубайджи

По данным The New York Times, генеральная прокуратура Турции уже объявила Мутреба и Аль Тубейджи в розыск как главных подозреваемых.

Газета сообщает, что в начале записи отчетливо слышен голос генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммеда Аль Отайби. Напомним, он спешно покинул Турцию за несколько часов до начала обыска в здании консульства.

Генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммед Аль Отайби

Слышны крики Хашогги, которому палачи методично отрубают палец за пальцем на руках. И голос генерального консула: «Делайте это вне здания. У меня будут неприятности». Ему отвечает другой голос, скорее всего, это Мутреб: «Заткнись, если хочешь жить!»

На еще одном фрагменте аудиозаписи слышен голос Аль Тубайджи. Он объясняет остальным, почему приготовился надеть наушники: «Когда я делаю такую работу, мне нравится слушать музыку».

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