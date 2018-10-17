- 16:30 Керченский стрелок оказался любителем "Новороссии"
- 16:28 Не хотела в тот вечер идти на позицию: на Донбассе попрощались с 19-летней Алесей Баклановой
- 16:20 Ответ российской агрессии на Азове: в Украине усилят охрану морской границы
- 16:08 Стало известно, когда выйдет продолжение сериала «Школа»
- 16:06 Бойня в Керчи: стали известны подробности об убийце
- 15:48 Смертельное ДТП под Киевом: фото и подробности
- 15:42 Украинцы получили возможность бесплатной вакцинации: подробности решения
- 15:40 «Люди с автоматами расстреливали всех, кого видели»: очевидцы рассказали «ФАКТАМ» подробности теракта в Керчи
- 15:32 Кровавая бойня в Керчи: что известно на данный момент
- 15:19 Благодаря россиянке Свитолина сыграет на итоговом турнире года в Сингапуре
43-летняя Шарлиз Терон показала смелое декольте (фото)
Знаменитая голливудская актриса Шарлиз Терон, которая недавно оголила грудь в фотосессии для журнала ELLE, продемонстрировала эффектный наряд. Звезда, которую называют одной из самых стильных представительниц Голливуда, появилась на 25-м гала-вечере ELLE Women in Hollywood в модном наряде от Christian Dior: черной плиссированной юбке, полупрозрачной белой блузке с глубоким декольте, под которой виднелось черное кружевное белье. На плечи актриса небрежно накинула красный пиджак в клетку. В тон ему подобрала алую помаду. Дополняли образ модные замшевые сапоги с острым носком. Модные критики назвали образ Шарлиз одним из лучших на мероприятии.
Напомним, Шарлиз Терон — одна из самых востребованных актрис Голливуда. Ради новых ролей она готова на многие жертвы. Так для роли в фильме «Талли», где актрисы сыграла многодетную мать ей пришлось поправиться на 23 килограмма. После съемок Шарлиз долго приводила себя в форму и худела.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ» актриса избавилась от лишнего веса и вновь выглядит прекрасно.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.