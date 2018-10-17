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43-летняя Шарлиз Терон показала смелое декольте (фото)

15:10 17 октября 2018   426
Шарлиз Терон
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Знаменитая голливудская актриса Шарлиз Терон, которая недавно оголила грудь в фотосессии для журнала ELLE, продемонстрировала эффектный наряд. Звезда, которую называют одной из самых стильных представительниц Голливуда, появилась на 25-м гала-вечере ELLE Women in Hollywood в модном наряде от Christian Dior: черной плиссированной юбке, полупрозрачной белой блузке с глубоким декольте, под которой виднелось черное кружевное белье. На плечи актриса небрежно накинула красный пиджак в клетку. В тон ему подобрала алую помаду. Дополняли образ модные замшевые сапоги с острым носком. Модные критики назвали образ Шарлиз одним из лучших на мероприятии.

Напомним, Шарлиз Терон — одна из самых востребованных актрис Голливуда. Ради новых ролей она готова на многие жертвы. Так для роли в фильме «Талли», где актрисы сыграла многодетную мать ей пришлось поправиться на 23 килограмма. После съемок Шарлиз долго приводила себя в форму и худела.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ» актриса избавилась от лишнего веса и вновь выглядит прекрасно.

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