Благодаря россиянке Свитолина сыграет на итоговом турнире года в Сингапуре

Спорт

Первая ракетка Украины (шестая в мире) Элина Свитолина второй год подряд пробилась на итоговый турнир WTA Finals, в котором с 21 по 28 октября в Сингапуре восемь сильнейших теннисисток планеты по итогам 2018 года, разбитые на две группы, разыграют призовые в размере 7 млн долларов.

Участие 24-летней одесситки в WTA Finals зависело от чешки Каролины Плишковой и голландки Кики Бертенс, которые, в отличие от Элины, попали в заявку Кубка Кремля. В случае, если бы обе эти теннисистки дошли в Москве до полуфинала, Свитолина оказалась бы третьей лишней. Но украинке помогла россиянка Вера Звонарева (161-я в мировом рейтинге), которая 17 октября в 1/8 финала сенсационно обыграла одну из сестер Плишковых (пятая ракетка мира) — 6:1, 6:2.

Теперь если Бертенс дойдет до полуфинала в Москве, то компанию Свитолиной в Сингапуре составит она, если же нет, то — Плишкова.

Ранее в Сингапур уже отобрались румынка Симона Халеп, немка Анжелик Кербер, датчанка Каролин Возняцки, японка Наоми Осака, чешка Петра Квитова и американка Слоан Стивенс.

Напомню, что в прошлом году Свитолина играла в одной группе с Халеп, Гарсией и Возняцки, но не смогла выйти в плей-офф.

Кстати, начиная со следующего года (и до 2028-го) WTA Finals будет проходить в китайском Шэньчжэне. При этом призовой фонд соревнований будет удвоен и составит 14 миллионов долларов.

Отмечу, что итоговый турнир WTA, который ранее назывался чемпионатом WTA, проводится с 1972 года. До 2000-го состязания проходили в различных городах США, в 2001-м турнир принял Мюнхен, а затем соревнования принимали Лос-Анджелес (2002−2005 годы), Мадрид (2006−2007 годы), Доха (2008−2010 годы), Стамбул (2011−2013 годы) и Сингапур (2014−2018 годы).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина в матче, растянувшемся на два дня, впервые в карьере уступила китаянке Ван Цян.

Фото WTA



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter