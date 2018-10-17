Происшествия

17 октября в оккупированном РФ городе Керчь в местном политехническом колледже прогремел взрыв. «ФАКТАМ» удалось поговорить с очевидцами, которые рассказали страшные подробности

—Когда прогремел взрыв, мы с девочками стояли в туалете на первом этаже, — рассказала «ФАКТАМ» Анастасия. — Мы выбежали, а там пыль, дым, крики… Уши заложило, сразу стало нечем дышать. Кто-то закричал, чтобы мы выходили через спортзал. Выбежав из спортзала, мы стали перелазить через забор. Когда я перелезла, увидела на земле девочку. Она лежала и не шевелилась. А рядом был мальчик, весь в крови. Он был жив, но не мог идти сам. Люди, которые пытались ему помочь, тоже были ранены. Все вокруг рыдали, кричали… Мы бежали дальше, и видели других раненых. Их было очень много. Дети лежали на земле все в крови… На моих глазах убили однокурсницу. Она лежала раненая. Сначала дышала, а потом перестала. Я хотела ей помочь, но мне сказали убегать, потому что стрельба может возобновиться.

Анастасия утверждает, что сначала был взрыв, и он случился в столовой колледжа.

—А потом люди с автоматами начали расстреливать всех, кого видели, — говорит Анастасия. — Не знаю, сколько их было. Сейчас дают приметы одного террориста, но все выжившие ребята говорят, что людей с автоматами было несколько. Приятель рассказал, что они выстрелили в его друга. А еще говорят, что убили нашего учителя.

—Тех, кто был на лестнице, просто расстреливали, — рассказал «ФАКТАМ» брат однокурсника Анастасии. — Мой брат на втором этаже прятался с раненым парнем, которому попали в ногу. Стрельба началась уже после взрыва. Брат говорит, пацаны падали один за другим…

По предварительным данным в результате взрыва погибли 18 человек, десятки получили ранения. Российские силовики утверждают, что в колледже произошел подрыв взрывного устройства. Уже появилось фото подозреваемого в керченском теракте. Все, что известно о кровавой бойне в Керчи на данный момент, читайте в «ФАКТАХ».

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