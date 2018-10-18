Власть разворовала зарплаты и пенсии украинцев, — Вадим Рабинович

Политика

Точка зрения

Народный депутат и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире национального телевидения заявил, что власть разграбила страну и фактически украла зарплаты и пенсии украинцев. По словам парламентария, на самом деле Украина имеет достаточный потенциал, чтобы выплачивать зарплаты на уровне европейских — и его политсила имеет четкий план, как этот потенциал реализовать. Также политик во время прямых эфиров прокомментировал другие актуальные для страны темы.

«Людей довели до отчаяния — они не могут прожить на зарплаты и пенсии»

Вадим Рабинович считает, что зарплаты и пенсии в Украине гораздо ниже европейских, потому что власть попросту ворует бюджетные средства и скоро окончательно разграбит страну.

«У нас катастрофа в стране с зарплатами, с пенсиями, потому что здесь каждый год разворовывается бюджет. Вот пример Чехии. Эта страна с таким же социалистическим прошлым и никогда особо от нас не отличалась. Но сегодня у них средняя зарплата 1221 евро в месяц. Это в стране, которая по потенциалу в три раза меньше Украины! И действующая власть после этого рассказывает, что зарплата в тысячу долларов в Украине — это популизм? Да вы просто крадете все подчистую! Из тех 1300—1400 евро, которые мог бы получать украинец, вы выедаете 1200! Такого нет нигде в мире», — говорит парламентарий.

Политик считает, что, занимаясь предвыборным самопиаром, в Кабинете министров забывают о простых украинцах, которые едва сводят концы с концами. Поэтому партия «За життя» требует от правительства провести аудит Пенсионного фонда, проиндексировать пенсии в обозначенное законом время и отменить оплату коммунальных услуг для пенсионеров.

«Сегодня просто необходимо направлять средства на поддержку пенсионеров и увеличение зарплат бюджетникам. Совершая поездки по стране, встречаясь с избирателями, я вижу, что людей довели до отчаяния — они просто не могут прожить на пенсию и зарплату. А ведь именно эти люди, а не крикуны в Раде, строили Украину! Нынешние пенсионеры копали шахты, сеяли урожай, лечили и учили наших детей, — а наше правительство выкинуло их на задворки. В Кабмине Гройсмана в своих выступлениях еще и обвиняют людей в том, что они долго живут и много едят. Скоро вообще договорятся до того, что приравняют долгожительство к государственной измене…» — возмутился политик.

Рабинович заявил, что из-за отсутствия средств в правительстве готовят ряд мероприятий, призванных сорвать законные сроки по выплате пенсий.

«Кабмин планирует крупнейшую махинацию, откладывая январскую индексацию пенсии на март. Дело в том, что, откладывая это решение, в Кабмине планируют „заработать“ 12 миллиардов гривен, украв их у пенсионеров, которые недополучат пенсию. И это вопреки закону! К тому же в правительстве переносят аудит Пенсионного фонда, который уже должен был состояться. Я думаю, что в верхах опасаются проверки, потому что в фонде попросту отсутствуют те 345 миллиардов гривен, которые предназначались нашим пенсионерам. И я как народный депутат подаю официальный запрос по Пенсионному фонду и жду рассказов власти о „случайно образовавшейся черной дыре“ в нем», — заявил Вадим Рабинович.

Лидер партии «За життя» также призвал власть отменить оплату коммунальных услуг для пенсионеров, чтобы хоть как-то компенсировать «зверскую политику» государства по отношению к простому народу.

«В МВФ на днях заявили, что Украина — самая бедная страна в Европе. Нас обошли Сербия, Косово, Молдова и Беларусь. При этом нынешнее руководство страны наотрез отказывается освобождать пенсионеров от уплаты „коммуналки“. Это небольшая нагрузка для бюджета, мы должны это сделать, чтобы хоть как-то компенсировать людям их затраты и вернуть веру в справедливость. И это не популизм — это закон, который должен быть принят! Власть боится ослабить удавку, которую она накинула на шею людям, называя это „популизмом“. Я и партия „За життя“ уверены, что Украина должна быть социальным государством — и такое решение должно быть принято!» — говорит народный депутат.

«Мы не позволим закрыть телеканалы, честно рассказывающие о преступлениях власти»

По мнению Вадима Рабиновича, власть хочет закрыть телеканалы «112 Украина» и NewsOne, потому что они доносят правдивую информацию о ситуации в стране и сдерживают власть от окончательного разграбления украинцев.

«Власть хочет закрыть нам рот, так как мы говорим правду о том, что они разграбили страну и украли наши пенсии и зарплаты. Они хотят закрыть рот не только нам, но и всем украинцам, чей голос слышен на телеканалах „112 Украина“ и NewsOne. Потому что мы показываем несчастных людей, у которых украли пенсии и зарплаты, мы показываем то, как разграбили и разрушили страну, показываем, как люди стонут от тех тарифов, которые назначил нам МВФ. Но мы и дальше будем говорить правду и защищать свободу слова в Украине! Хочу напомнить всем читателям и всем политикам: хорошо языком защищать демократию, свободу, но, если у нас не будет свободных каналов, у нас с вами не будет вообще ничего, так как нас будут грабить еще более беззастенчиво и нагло», — считает Вадим Рабинович.

По его словам, народные депутаты, рекомендовавшие СНБО ввести санкции против телеканалов, стали нерукоподаваемыми для всей страны.

«Я хочу сказать, что те, кто голосовал за закрытие телеканалов, такие как Юлия Тимошенко и другие, стали нерукоподаваемыми — ни для меня, ни для всей страны. Страны, которая видела, как вы, на словах борющиеся за свободу слова, а заодно борющиеся за кресло президента, вдруг решили позакрывать каналы только из-за того, что они говорили не то, что надо», — уверен политик.

«У Медведчука есть своя позиция и видение, и они, на мой взгляд, полностью проукраинские»

Вадим Рабинович обратил внимание на увеличившееся количество критических материалов о Викторе Медведчуке после его вступления в партию «За життя» и отметил, что одним из главных поводов для критики политика является его кумовство с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Виктор Медведчук стал кумом Путина, когда Россия и Украина были близкими странами. Следовательно, в тот период он был хорошим кумом? Потом пришел Янукович. Почему Медведчук не воспользовался своими отношениями с Путиным и не выбил себе место в правительстве Януковича?» — задался вопросом парламентарий.

При этом Рабинович сказал, что многие политики, которые сейчас пребывают у власти, во времена Януковича также занимали высокие посты.

«Медведчук не входил в „банду Януковича“. А, может быть, он был большим патриотом, чем те, кто сегодня льет на него грязь? У него есть своя позиция, свое виденье, иногда не совпадающее с моим, но честное и проукраинское», — подчеркнул политик.

Кроме того, Рабинович отметил, что возвращение Виктора Медведчука в большую политику даст возможность вернуть пленных, а также приступить к диалогу о закупке российского газа по дешевым ценам.

«Для меня Медведчук — это становление мира в Украине. Хотя бы потому, что сегодня, кроме него, никто в этом направлении не работает», — заявил глава партии «За життя».

«Власть уничтожает Украину, прикрываясь антироссийской риторикой»

По словам Вадима Рабиновича, власть, декларируя своей целью борьбу с агрессией, пока активно «тренируется» на Украине.

«Наша власть с первого дня поставила своей целью борьбу с агрессией. Но тренируется она пока на Украине. Именно на уничтожение украинцев направлены все их „реформы“: и медицинская, и образовательная, и судебная. А то, что правительство называет „пенсионной реформой“, — это такое изощренное издевательство над людьми», — заявил политик.

По его мнению, действия высших чиновников направлены не на построение сильного и процветающего государства, а на то, чтобы как можно дольше оставаться у власти.

«Я не сторонник теорий заговоров, но как еще можно объяснить все то, что происходило и происходит в стране? Напомню, Крым отдали без единого выстрела. Потому что там, кроме всего прочего, было огромное количество населения, которое практически никогда не голосовало за представителей Западной Украины. Убрали Донецк и Луганск — еще минус несколько миллионов неугодных голосов. Власть на самом деле не хочет возвращать этих людей, потому и устраивает блокаду Донбасса. Ведь если эти голоса вернутся, шансов на выборах у нее просто нет. Но нельзя же так строить государство!» — считает парламентарий.

Лидер партии «За життя» подчеркнул, что еще одним фактором, угрожающим существованию страны, является подогревание в обществе националистических настроений.

«Как можно жить в стране, где выступает член партии „Свобода“ и называет всех представителей нацменьшинств „дебилами“ и предлагает им уезжать из страны. И это говорит Ирина Фарион, которая в прошлом была членом Компартии и занималась работой с иностранцами как раз по обучению русскому языку. Как можно быть такими хамелеонами? Зачем вы вытаскиваете на свет божий этот махровый национализм и ставите его во главе политики великой страны, которая должна идти вперед? Вы же прекрасно понимаете, что так убиваете страну. И вы прекрасно знаете, что марширующие по улицам полувоенные отряды приведут к тому, что Европа закроет нам все границы, отвернется от нас. Мы должны это остановить», — констатировал лидер партии «За життя».

«Идет целенаправленное расшатывание ситуации в стране, чтобы стравить нас между собой»

По словам Вадима Рабиновича, перед выборами власть использует политтехнологии для стравливания и поляризации населения, и «языковой вопрос» — одна из них.

«Перед выборами начинаются технологии по расслоению страны, стравливанию ее населения. Заметьте, как все это происходит. Первое — это нападение на каналы, уничтожение свободы слова. Второе — языковая проблема. Они пытаются доказать, что нас разделяет „мова“. Они придумывают это специально, чтобы столкнуть лбами общество, поляризировать его, специально, чтобы одних на других натравить», — заявил парламентарий.

Лидер партии «За життя» подчеркнул, что за выполнением предписаний Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был принят в первом чтении 4 октября, создано специальное подразделение инспекторов.

«В народе их уже назвали „шпрехенфюреры“. И уже есть желающие — Лариса Ницой, которая объявила себя первым языковым инспектором в стране, собирается теперь ездить по Украине и следить за этим. Обратите внимание: нас стравливают на телеканалах, по языку, теперь еще и по территориям. Идет целенаправленное расшатывание ситуации в стране», — уверен Вадим Рабинович.



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