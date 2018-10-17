Катастрофа СУ-27 под Винницей: следствие отвергло базовую версию

Происшествия

Следствие по делу о катастрофе военного самолета в Винницкой области отклонило первоначальную версию о касании крылом. Об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель военного прокурора Винницкого гарнизона Иван Парфенов.

«Из тех свидетельств и информации, которая доходит до следователей досудебного расследования, данная версия пока что своего полного подтверждения не нашла, поскольку фактически данные учения проводились на определенной высоте, и если это (касание крылом. Ред.) имели место, то в результате непосредственного столкновения с землей», — цитирует прокурора УНН.

В настоящее время прокуратурой назначены экспертизы, которые будут длительными по времени, поскольку следователи должны установить значительное число свидетелей случившегося. Группа прокуроров одновременно работает на территории Винницкой, Полтавской и Хмельницкой областей, проводя опрос гражданского населения.

Как сообщали «ФАКТЫ», 16 октября в Винницкой области потерпел крушение военный самолет-истребитель Су-27, участвовавший в международных учениях «Чистое небо — 2018». Оба члена экипажа погибли — украинский военный летчик Иван Петренко и военный летчик Национальной гвардии США.



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