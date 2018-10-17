Спорт

Еще одна сенсация от 18-летней Ястремской: в Люксембурге одесситка разбила экс-первую ракетку мира (видео)

В среду, 17 октября, 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая несколько дней назад выиграла первый в своей карьере турнир WTA в Гонконге, сотворила еще одну сенсацию.

Во втором круге состязаний в Люксембурге с призовым фондом 250 тысяч евро одесситка, поднявшаяся в мировом рейтинге на 66-ю позицию, в двух сетах за 1 час и 9 минут уверенно разбила бывшую первую ракетку мира, чемпионку «Ролан Гаррос"-2016 и Уимблдона-2017 испанку Гарбинье Мугурусу — 6:2, 6:3 (при счете 2:2 в первой партии Даяна выиграла четыре гейма подряд!). Кстати, для Ястремской, уже заработавшей на турнире 4 758 евро, это самая высокорейтинговая победа в карьере (25-летняя Мугуруса занимает 13-е место в классификации WTA).

В четвертьфинале турнира в Люксембурге наша теннисистка, победная серия которой уже насчитывает семь поединков, встретится со 124-й ракеткой мира, чемпионкой турнира в Ташкенте Маргаритой Гаспарян из России.

Кстати, для стремительно ворвавшейся в топ-100 мирового рейтинга 18-летней Даяны Ястремской это третий четвертьфинал на турнирах WTA в карьере. Впервые до этой стадии украинка добралась в прошлом году в Стамбуле, а во второй раз — на прошлой неделе в Гонконге.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Даяна Ястремская выиграла в Гонконге первый в своей карьере турнир WTA.

Фото WTA



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