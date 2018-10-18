Никаких “понтов”: Олег Винник рассказал о своем райдере

Шоу-бизнес

Несмотря на громадную популярность у зрительниц, Олег Винник уверяет, что не требует от организаторов его концертов никаких «неземных» условий. О своем райдере певец рассказал в интервью изданию «Главком».

«Джакузи под открытым небом (смеется). А если серьезно, то как можно меньше жира в блюдах. Понтов нет абсолютно никаких. Да, алкоголь, но это не значит, что я его пью. Просто на всякий случай. Бутылка виски и, возможно, белое вино», — признался Олег.

Более того, артист отметил, что очень любит экзотические фрукты и устрицы, однако он никогда не говорил организаторам о том, что эти продукты обязательно должны быть в его гримерке.

«Все понты в райдере — это выдумки для того, чтобы о тебе люди поговорили», — считает певец.

Также в интервью Олег Винник рассказал, что во время гастролей с ним ездить большая команда, которая помогает в организации концертов. Всего певца сопровождает 10 фур с оборудованием.

«Человек 60: музыканты, директор, продюсер, те кто строят сцену, звукорежиссеры, осветители, пиарщик, администратор. Очень много. Я еще никогда вместе их не видел. Для организации выступлений на стадионах у нас едет 10 фур с оборудованием, можете представить сколько надо людей? Сцену строят двое суток», — поделился подробносятми певец.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Винник рассказал, что популярность в Украине начал осознавать на заправках.

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