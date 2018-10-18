Происшествия

В Виннице задержали рецидивиста, который стрелял в патрульных (фото)

В четверг, 18 октября, в Виннице полиция задержала жителя Хмельницкого, который занимался кражами. При встрече с патрульными мужчина отстреливался из пистолета Макарова.

Инцидент произошел около шести часов утра на улице Космонавтов. Патрульные остановили для проверки документов мужчину, который ехал на велосипеде в перчатках. Тот сразу же достал пистолет и дважды выстрелил в экипаж.

Как сообщает ТСН , ссылаясь на источник в полиции, вооруженный мужчина пытался убежать. Патрульным во время погони трижды пришлось применить оружие. В результате стрелок, дважды судимый за кражи житель Хмельницкого, был задержан. Во время перестрелки травм никто не получил.

Полицейские обнаружили его автомобиль с крадеными вещами и раскрытый ним автобус.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре в ходе спецоперации полиции была задержана группа квартирных воров, на счету которой более сотни краж.

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