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Ким Кардашьян снялась с голым посторонним мужчиной (фото)
Модель, телезвезда, бизнес-леди и светская Ким Кардашьян снялась с абсолютно голым посторонним мужчиной. Фотосессия была сделана для рекламы новой линии косметики. Обнаженный красавец держит перед Кардашьян большое круглое зеркало.
Снимок Ким, которой 21 октября исполнится 38 лет, опубликовала у себя в Instagram. Пользователи соцсети оценили эстетику фотографии, но отметили, что отраженный в зеркале взгляд Ким «устремлен в интересном направлении». А кто-то написал: «Мне тоже нужна такая подставка под зеркало!».
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...