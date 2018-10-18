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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян снялась с голым посторонним мужчиной (фото)

10:30 18 октября 2018   164
Ким Кардашьян
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Модель, телезвезда, бизнес-леди и светская Ким Кардашьян снялась с абсолютно голым посторонним мужчиной. Фотосессия была сделана для рекламы новой линии косметики. Обнаженный красавец держит перед Кардашьян большое круглое зеркало.

Снимок Ким, которой 21 октября исполнится 38 лет, опубликовала у себя в Instagram. Пользователи соцсети оценили эстетику фотографии, но отметили, что отраженный в зеркале взгляд Ким «устремлен в интересном направлении». А кто-то написал: «Мне тоже нужна такая подставка под зеркало!».


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