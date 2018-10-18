Украинских футболистов, выигравших чемпионат мира среди сепаратистов, дисквалифицировали пожизненно

Спорт

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины запретил пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, 14 гражданам Украины, которые являются игроками венгерской футбольной команды Karpatalja, выигравшей в июне в Лондоне чемпионат мира среди непризнанных государств.

«Участие указанной команды в так называемом чемпионате непризнанных государств — турнире ConIFA World Football Cup — негативно отразилось на авторитете и имидже Федерации футбола Украины. Поэтому за поведение, которое вредит репутации футбола и ФФУ, дисциплинарным комитетом принято решение о пожизненной дисквалификации украинских игроков футбольной команды Karpatalja», — цитирует первого вице-президента ФФУ Вадима Костюченко Укринформ.

При этом организаторам и членам команды Karpatalja из числа граждан Венгрии запрещен въезд на территорию Украины.

Ранее СБУ объявила официальные предостережения двум игрокам-гражданам Украины из состава команды и инициировала перед Федерацией футбола Украины рассмотрение вопроса о лишении их соответствующих спортивных лицензий.

Как сообщалось ранее, команда под названием Karpatalja (в переводе с венгерского — «Закарпатье») сформирована по инициативе венгерской стороны из числа этнических венгров, часть из которых имеют украинское происхождение (рожденные в Закарпатской области).

Турнир ConIFA World Football Cup проводится конфедерацией независимых футбольных ассоциаций, в состав которой входят федерации, не являющиеся членами ФИФА. Конфедерация основана в 2013 году и проводит чемпионаты мира раз в два года.

В этом году турнир проходил в Лондоне. В нем приняли участие 16 сборных — Абхазии, Тибета, Северного Кипра, Секейского края и другие, а в отборочных матчах играли «команды» «ДНР» и «ЛНР».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 18 футболистов, сыгравших за «сборную «ДНР», дисквалифицированы пожизненно.

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