Останемся друзьями: Светлана Лобода заинтриговала необычным постом в Instagram

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России и скрывает отца своей младшей дочери, заинтриговала неоднозначным постом в Instagram. Звезда опубликовала фото, под которым написала «останемся друзьями» и добавила изображение разбитого сердца. Что бы это значило, певица объяснять не стала.

Поклонники предположили, что таким образом Светлана рассказала о разрыве с возлюбленным. О том, что он таки существует, Лобода призналась в новом интервью российскому журналу Tele.ru.

«Человеку, который отдает всего себя работе, тяжело параллельно строить серьезные отношения. Все-таки отношения — это большая жертва, мужчина — это большой труд», — считает певица.

Светлана также призналась, что сердце ее не свободно. «Если на твоем пути появляется человек, от которого ты теряешь голову, то многое меняется. Я разрешаю себе быть счастливой женщиной», — сказала певица. Однако, имя своего избранника она не называет.

Напомним, Лободе приписывали с роман с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Они познакомились на фестивале «Жара» в Баку. Сама Лобода выкладывала совместные фото с неоднозначными комментариями. Фанаты убеждены, что именно Тилль Линдеманн является отцом младшей дочери Лободы Тильды, которая появилась на свет в мае 2018 года в одной из клиник Лос-Анджелеса.

18 октября Светлана Лобода отмечает свой 36-й день рождения. Где и с кем она проводит праздничный день, певица не сообщает.

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