Самую богатую женщину в Монако убили по заказу ее зятя (фото)

Мир

В среду, 17 октября, суд в Экс-ан-Прованс (Франция) поставил точку в громком деле об убийстве миллиардерши Элен Пастор. Самую богатую женщину в Монако застрелили в Ницце четыре года назад. Вместе с Пастор погиб и ее шофер Мохамед Даруич. Состояние семьи Пастор оценивается примерно в 20 миллиардов евро.

Организатором убийства суд признал гражданина Польши Войцеха Яновского. Элен Пастор была его тещей. Яновского приговорили к пожизненному заключению.

Поляк не был официально женат на дочери Элен Сильвии, но состоял с ней в отношениях на протяжении почти 30 лет. У них есть дочь. Следствие установило, что Яновский, который на момент убийства был почетным консулом Польши в Монако, испытывал серьезные финансовые трудности. По сути, единственным источником его дохода были деньги, которые Сильвия получала от матери. Элен Пастор ежегодно выделяла дочери и сыну по 500 тысяч евро на содержание.

Войцех Яновский и Сильвия Пастор

В начале 2014 года у Сильвии обнаружили рак. Яновский понял, что после ее смерти теща перестанет давать деньги. И тогда он задумал избавиться от Элен. Войцех обратился к своему личному тренеру Паскалю Дориаку с предложением убить миллиардершу. Тот, в свою очередь, поделился идеей со своим шурином Абделькадером Белхатиром. Шурин нашел исполнителей — жителей Марселя Самина Аида Ахмеда и Аль-Хайра Хамади. Яновский пообещал заплатить за убийство 140 тысяч евро. Он хотел, чтобы киллеры представили все как вооруженное ограбление.

Семья Пастор уступает по своему влиянию и богатству в Монако только княжескому роду Гримальди. В конце XIX века в Монако переехал итальянский каменщик Жан-Батист Пастор. Он занялся строительством особняков и вилл и вскоре разбогател. Отцу помогал его сын Гилдо. В 1966 году князь Монако Ренье дал Гилдо Пастору разрешение на строительство многоэтажных зданий на прибрежной линии. Построенные им отели и жилые дома оставались в собственности семьи Пастор, которая сдавала их в аренду. Элен Пастор — младшая из трех детей Гилдо. Она дважды была замужем, родила сына и дочь. К моменту ее гибели Элен владела 15 процентами всей жилой недвижимости в Монако.

Вечером 6 мая 2014 года 77-летняя миллиардерша навестила своего сына Гилдо в больнице в Ницце. Он попал туда после инсульта. Шофер Пастор Мохамед Даруич выезжал с больничной стоянки, когда машину обстреляли. Огонь велся из обреза с близкого расстояния. Даруич скончался на месте. Элен Пастор оказалась в больнице с тяжелыми ранениями. Она умерла 21 мая. Миллиардерша успела дать показания полиции, описала убийц. По всей видимости, Пастор догадывалась, кто их направил. Она заявила следователям: «Боюсь, что нам придется встретиться снова, потому что у меня есть что еще сказать».

Сначала была выдвинута версия причастности к убийству организованной преступности. Между тем полиция тщательно отследила около 3,5 миллиона телефонных звонков, совершенных за несколько дней до убийства людьми из окружения Элен Пастор. В последующие недели были задержаны девять человек, в том числе Войцех Яновский.

Он сразу признался, что имеет отношение к убийству, но затем отказался от своих показаний. Все четыре года Яновский настаивал на том, что его оклеветали, что полиция решила сделать из него козла отпущения. Но остальные подозреваемые начали свидетельствовать против поляка. Так Паскаль Дориак утверждал в суде, что Яновский распорядился убить не только Элен, но и ее шофера. Он же велел киллерам забрать сумочку тещи, чтобы все выглядело как ограбление. Дориак также заявил, что Яновский обманул его. Войцех в своих рассказах о теще представлял ее как чудовище. Якобы Элен ненавидела свою родную дочь и мучила ее постоянными придирками даже после того, как у Сильвии обнаружили рак.

Сильвию Пастор тоже сначала задержали, но вскоре подозрения с нее были сняты. Состояние здоровья женщины улучшилось. В настоящее время Сильвия чувствует себя хорошо. На оглашении приговора Яновскому она не присутствовала.

Во вторник, 16 октября, адвокат Войцеха Яновского сделал в суде неожиданное заявление: «Мой подзащитный признает себя виновным в убийстве Элен Пастор. Эти слова, которые вы хотели услышать от него, произношу я. Он пытался сам сказать это, но не сумел».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об убийстве канадского миллиардера Барри Шермана и его жены Хани. Тела супругов были обнаружены в их собственном доме в Торонто 15 декабря 2017 года.

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