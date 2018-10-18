Политика

Россиян будут лишать свободы за незаконный въезд в Украину

Украинский парламент принял изменения в Уголовный кодекс об ответственности для граждан России за незаконное пересечение государственной границы Украины. За законопроект № 7017 проголосовало 243 народных депутата.

Законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за пересечение госграницы с целью причинения вреда интересам государства.

Наказывать будут граждан РФ, которым запрещен въезд на территорию Украины, а также представителей подразделений вооруженных сил, других силовых ведомств государства-агрессора, которые любыми способами вне пунктов пропуска без необходимых документов или с поддельными документами будут пытаться проникнуть на нашу территорию.

В случае повторного нарушения или совершенного группой лиц, ответственность ужесточается: лишение свободы от 3 до 5 лет. Самое суровое наказание предусматривается за подобное нарушение с применением оружия: лишение свободы до 8 лет.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что парламент принял решение о порядке обеспечения жильем военных, которые ранее жили на временно оккупированных Россией территориях. А 4 октября Рада проголосовала за закон об особом статусе Донбасса.

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