Вратарь сборной Украины сменит гражданство

Спорт

28-летний голкипер сборной Украины по гандболу Игорь Чуприна принял решение сменить гражданство. Спортсмен уже на протяжении четырех лет выступает в Словакии за местный клуб «Татран», с которым трижды становился чемпионом страны, и получил приглашение выступать за национальную сборную.

«Разговор о смене гражданства начался давно. Ко мне обращались около года назад, но тогда я не думал об этом. Потом у меня состоялась беседа с президентом Федерации гандбола Словакии, президентом клуба, тренером сборной. Словакия примет чемпионат Европы (в 2020 году. — Авт.) и они ставят большие задачи.

Я долго размышлял перед тем, как принять решение. Впрочем, я уже обосновался в Словакии, моя дочь ходит в местную школу, у нее здесь друзья. Сейчас оформляются документы, но это долгий процесс. Мой последний официальный матч за сборную Украины состоялся 14 января, теперь предстоит отбыть спортивный карантин. Если они договорятся, то, наверное, уже в следующем году я смогу играть за Словакию", — рассказал Чуприна в интервью изданию Xsport.

Отмечу, что до переезда в Словакию вратарь выступал за «Портовик» из Южного, в составе которого становился призером чемпионата Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно о планах российского чемпиона Нурмагомедова получить украинское гражданство.

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