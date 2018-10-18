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- 12:42 Первая ракетка мира не сыграет на Итоговом турнире
Первая ракетка мира не сыграет на Итоговом турнире
Лучшая теннисистка мира румынка Симона Халеп не сыграет на Итоговом турнире, который пройдет с 21 по 28 октября в Сингапуре. Об этом сообщила сама спортсменка, сославшись на проблемы со спиной.
«Это было сложное решение, но для моего здоровья так лучше. У меня все еще болит спина, и нелегко идти на корт и соревноваться в такой момент. Я не тренировалась последние четыре недели и не готова конкурировать на самом высоком уровне», — рассказала Халеп в интервью пресс-службе WTA.
Таким образом, в Сингапуре борьбу за титул сильнейшей теннисистки 2018 года и солидные призовые (общий призовой фонд составит 7 млн долларов) поведут Анжелик Кербер (Германия), Каролин Возняцки (Дания), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия), Слоан Стивенс (США), Элина Свитолина (Украина), Каролина Плишкова (Чехия) и Кики Бертенс (Нидерланды). Жеребьевка групп пройдет в пятницу, 19 октября.
К слову, после того, как Элина Свитолина отобралась на Итоговый турнир, пресс-служба WTA выпустила презентационный ролик, таким образом поздравив нашу соотечественницу со вторым подряд попаданием в число сильнейших теннисисток года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 18-летняя Ястремская сотворила еще одну сенсацию, обыграв на турнире в Люксембурге экс-первую ракетку мира.
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