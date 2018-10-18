Мир

Столетняя британка Нора Уиткисс официально вышла замуж за своего давнего возлюбленного, который моложе ее на 26 лет. Как сообщает газета The Mirror, Нора познакомилась с работавшим водителем автобуса Малькольмом Йетсом почти 30 лет назад — в конце 1980-х годов на уроках современных танцев. С тех пор они были неразлучны.

Церемония бракосочетания прошла в отеле города Престатин в Уэльсе. Невеста ехала к импровизированному алтарю в инвалидной коляске — под знаменитую песню Dancing Queen группы ABBA.

«Быть невестой — это прекрасно. Абсолютно замечательно. Конечно, это стоило ожидания. Я могла бы подождать и дольше. Нет ничего, чего бы он не сделал для меня. Я не смогла бы без него, он действительно особенный, очень особенный», — говорит бывшая школьная повариха Уиткисс.

Малькольм стал третьим мужем британки. Ее первый супруг, за которого она вышла замуж 18-летней, умер в 1970 году. Со вторым она прожила 16 лет — вплоть до его смерти.

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