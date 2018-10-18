Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Столетняя британка вышла замуж за мужчину намного моложе нее, с которым встречалась 30 лет (фото, видео)

12:43 18 октября 2018   293
Нора и Малькольм на свадьбе
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Столетняя британка Нора Уиткисс официально вышла замуж за своего давнего возлюбленного, который моложе ее на 26 лет. Как сообщает газета The Mirror, Нора познакомилась с работавшим водителем автобуса Малькольмом Йетсом почти 30 лет назад — в конце 1980-х годов на уроках современных танцев. С тех пор они были неразлучны.

Церемония бракосочетания прошла в отеле города Престатин в Уэльсе. Невеста ехала к импровизированному алтарю в инвалидной коляске — под знаменитую песню Dancing Queen группы ABBA.

«Быть невестой — это прекрасно. Абсолютно замечательно. Конечно, это стоило ожидания. Я могла бы подождать и дольше. Нет ничего, чего бы он не сделал для меня. Я не смогла бы без него, он действительно особенный, очень особенный», — говорит бывшая школьная повариха Уиткисс.
Малькольм стал третьим мужем британки. Ее первый супруг, за которого она вышла замуж 18-летней, умер в 1970 году. Со вторым она прожила 16 лет — вплоть до его смерти.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 72-летняя бабушка и 19-летний парень нашли в лице друг друга «истинную любовь».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины