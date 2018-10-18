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Украинцам разрешили проходить процедуру банкротства: что это значит
В Украине появился институт банкротства физических лиц. Народные депутаты одобрили Кодекс Украины по процедуре банкротства (№ 8060), который внедряет такой институт в стране.
«За» принятие документа во втором чтении и в целом проголосовали 237 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
«Благодаря принятию кодекса мы поднимемся на 10 позиций в рейтинге Doing Business», — отметил председатель комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.
Он также отметил, что кодекс будет введен в действие через шесть месяцев. Иванчук также сообщил, что Главное юридическое управление Верховной Рады подготовило свои замечания к документу, которые комитет оперативно учел вечером 17 октября.
По его ловам, нововвведение дает возможность физлицам — добросовестным заемщикам в случае сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и очиститься от этого долгового обязательства, тогда как кредитор лишен такого права.
Иванчук уточнил, что к данному законопроекту ко второму чтению поступило более 1300 поправок, из которых примерно 40% были отклонены. По его словам, при доработке кодекса была изменена его структура: из тела законопроекта выпали целые нормы, например, мировое соглашение, и все правки, которые связаны с мировым соглашением, потеряли свою актуальность.
Глава комитета добавил, что много вопросов были перенесены на уровень подзаконно-нормативных правовых актов, в частности детализация регулирования процедуры продажи имущества должника.
Тем временем, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов отметил, что принятый документ предусматривает продажу имущества банкротов на прозрачных электронных аукционах ProZorro.Продажи.
Как писали «ФАКТЫ», в период кредитного бума (2001−2008 гг.) сотни тысяч украинцев брали банковские ссуды для покупки квартир, машин и бытовой техники и, к сожалению, не все смогли вовремя вернуть долг.
В цивилизованных странах для таких случаев предусмотрен механизм личного банкротства, когда при взыскании задолженности должнику оставляют шанс со временем восстановить свое материальное благосостояние. Теперь в Украине также появилось подобное законодательство.
Специалисты Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины разъяснили «ФАКТАМ», какие нововведения принесет украинцам новый Кодекс Украины по процедуре банкротства.
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