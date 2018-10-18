В Донецке рассказали, как Украине вернуть симпатии жителей оккупированного Донбасса

Политика

Поменять мировоззрение жителей оккупированного Донбасса можно, обеспечив им нормальную жизнь. А адепты «русской весны» быстро перекрасятся и заявят, что все время ждали Украину. Такое мнение высказали в интервью «ФАКТАМ» коренные дончане Сергей Иванович и Мария Павловна Лещенко (фамилия изменена в целях безопасности).

«Населению не надо никакой пропаганды. Они ничего не поймут. Надо обеспечить там нормальную жизнь. Спасет только материально-бытовой интерес. А потом потихоньку и осторожно начинать с ними говорить и убеждать», — считают пенсионеры.

При этом они отметили, что те, кто сейчас служит оккупанам (в так называемых «властных структурах»), «потом будут говорить, что они остались и все сохранили».

«Эти люди ради выгоды и „Слава Украине!“ скажут. Может, иронизируя, смеясь, но скажут. Кстати, иногда в Донецке мы слышим „Слава Украине!“ — там, где продают украинские товары. Шутка у них такая», — добавили дончане.

Напомним, ранее мы писали, что советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, бывший посол Украины в Хорватии Александр Левченко в интервью «ФАКТАМ» заявил, что хотя это и непросто, но коллаборантов Донбасса придется прощать.

О жизни на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, надеждах и чаяниях людей более подробно читайте в материале «ФАКТОВ»: «Да, мы „попали“: жители Донецка рассказали „ФАКТАМ“ о выживании в оккупации».

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