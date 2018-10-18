- 15:46 Госдума официально объявила Украину террористическим государством
- 15:46 В Киеве больше не будет улицы Маршала Жукова
- 15:43 Частный самолет, личный повар и комната для медитации: что Стинг вписал в райдер перед концертом в Киеве
- 15:24 Рада проголосовала за бюджет Украины на 2019 год: ключевые цифры
- 15:15 После взрыва в Керчи в ФСБ заявили, что хотят полностью контролировать интернет
- 15:09 Не буду голосовать за госбюджет, пока не учтены потребности наших защитников на востоке, — Третьяков
- 15:05 Украинская певица презентовала альбом в прыжке с парашютом
- 15:01 На окраине Киева произошел взрыв: первые детали и видео с места ЧП
- 14:45 Во Вселенском патриархате рассказали об ответственности РПЦ за церковный раскол
- 14:41 Кличко: "Мы должны проверить систему видеонаблюдения, чтобы предотвратить трагедии, подобные керченской"
Катя Осадчая показала шикарные фото с отдыха в Италии (фото)
Звездные супруги Катя Осадчая и Юра Горбунов, которые воспитывают сына Ивана, устроили себе небольшие европейские каникулы. Влюбленные отправились в романтическое путешествие в Италию. Катя и Юра много гуляют, посещают прекрасные места и радуют поклонников роскошными фото с заграничными пейзажами.
«Путешествие озерами. Один день, три озера, две страны. Лугано, Маджоре, Комо, сюда можно ездить годами и каждый раз находить новые места и пейзажи» — написала под одним из фото Катя Осадчая.
Также супруги побывали в Милане, где, наверняка, не упустили возможности заняться шопингом, и посетили концерт Боно. Впечатлениями о выступлении мировой звезды Катя также поделилась в Instagram.
«Боно — человек, который уже много лет использует свою популярность, чтобы сделать этот мир лучше. Он на всех уровнях выражает свою позицию относительно политических процессов, дискриминации, мигрантов, расового и гендерного неравенства, но не идет в политику. Все месседжи, как манифест, он повторяет на концерте. Тот случай, когда легендарный музыкант доказывает, что у артиста должна быть своя четкая политическая позиция. U2 — это было прекрасно!» — восторженно прокомментировала концерт Осадчая.
Напомним, Катя и Юра долго скрывали свой роман и сам факт свадьбы. В тайне держали и рождение совместного сына Ивана, который появился на свет 18 февраля 2017 года.
«Только лишь потому, что запрос наших зрителей достиг максимума, уже даже в Google интересуются нашими отношениями, мы решили о них рассказать: наш ребенок будет рожден в официальном браке» — заявили влюбленные незадолго до рождения сына.
И сейчас звездные супруги не слишком балуют поклонников личными историями. «Семья и счастье любят тишину», — считает Юрий Горбунов.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Катя Осадчая рассказывала о том, как начинала карьеру на телевидении.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.