Катя Осадчая показала шикарные фото с отдыха в Италии (фото)

Шоу-бизнес

Звездные супруги Катя Осадчая и Юра Горбунов, которые воспитывают сына Ивана, устроили себе небольшие европейские каникулы. Влюбленные отправились в романтическое путешествие в Италию. Катя и Юра много гуляют, посещают прекрасные места и радуют поклонников роскошными фото с заграничными пейзажами.

«Путешествие озерами. Один день, три озера, две страны. Лугано, Маджоре, Комо, сюда можно ездить годами и каждый раз находить новые места и пейзажи» — написала под одним из фото Катя Осадчая.

Также супруги побывали в Милане, где, наверняка, не упустили возможности заняться шопингом, и посетили концерт Боно. Впечатлениями о выступлении мировой звезды Катя также поделилась в Instagram.

«Боно — человек, который уже много лет использует свою популярность, чтобы сделать этот мир лучше. Он на всех уровнях выражает свою позицию относительно политических процессов, дискриминации, мигрантов, расового и гендерного неравенства, но не идет в политику. Все месседжи, как манифест, он повторяет на концерте. Тот случай, когда легендарный музыкант доказывает, что у артиста должна быть своя четкая политическая позиция. U2 — это было прекрасно!» — восторженно прокомментировала концерт Осадчая.

Напомним, Катя и Юра долго скрывали свой роман и сам факт свадьбы. В тайне держали и рождение совместного сына Ивана, который появился на свет 18 февраля 2017 года.

«Только лишь потому, что запрос наших зрителей достиг максимума, уже даже в Google интересуются нашими отношениями, мы решили о них рассказать: наш ребенок будет рожден в официальном браке» — заявили влюбленные незадолго до рождения сына.

И сейчас звездные супруги не слишком балуют поклонников личными историями. «Семья и счастье любят тишину», — считает Юрий Горбунов.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Катя Осадчая рассказывала о том, как начинала карьеру на телевидении.

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