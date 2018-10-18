США намерены передать ВМС Украины несколько фрегатов — СМИ

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Руководство США с целью оказания военно-технической помощи Вооруженным Силам Украины предлагают передать для наших ВМС фрегаты типа OliverHazardPerry , которые могут быть получены в рамках программы «Избыточное имущество» (Excess Defense Article).

Как пише т «Милитарный портал», эти корабли могут значительно повысить обороноспособность морских сил Украины на Черноморском и Азовском театре военных действий.

Сообщается, что в 2000-х годах на фрегатах проходили стажировку украинские военные моряки и 25 марта 2009 в Севастополь заходил фрегат этого типа — USSKlakring (FFG-42).

Фрегаты типа OliverHazardPerry строились в течение 1975−2004 годов. Всего был построен 71 корабль на верфях в США, Испании, Австралии и Тайваня.

Разрабатывались корабли как ракетные фрегаты, которые вооружались пусковыми Mk13 для зенитных управляемых ракет SM-1MR и противокорабельными ракетами Harpoon. В связи со снятием с вооружения США ракет SM-1 в 2003 году эти пусковые были демонтированы на фрегатах ВМФ США.

Первые корабли имели длину корпуса 135 метров, но затем они были продлены на два метра, с целью увеличения габаритов ангара для размещения крупных вертолетов.

Технические характеристики фрегатов: водоизмещение — 4200 тонн, скорость — до 29 узлов, экипаж — 219 человек, дальность плавания- до 5000 миль.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в конце сентября представители Вооруженных сил США передали Украине катера типа Island. Также сообщалось, что помимо катеров типа Island Украина вскоре может приобрести минные тральщики у Дании.

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