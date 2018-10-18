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- 16:45 Неудержимая Ястремская одолела россиянку на пути в полуфинал турнира в Люксембурге
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Неудержимая Ястремская одолела россиянку на пути в полуфинал турнира в Люксембурге
Продолжает свою победную серию на турнирах WTA 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (66-я ракетка в мировом рейтинге). В третьем круге престижных соревнований в Люксембурге с призовым фондом в 250 тысяч долларов одесситка встречалась с Маргаритой Гаспарян из России (124-я).
Несмотря на усталость, на которую Ястремская сетовала после победы над экс-первой ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой, Даяна выдала очередной сильный матч, не дав поводов усомниться в своем превосходстве над соперницей. Что и отображает итоговый счет в матче, длившемся ровно один час, — 6:1, 6:4 в пользу украинки. К слову, с учетом соревнований в Гонконге, эта победа стала для Ястремской восьмой подряд на турнирах WTA.
За победу в четвертьфинале 18-летняя теннисистка заработала 9 тысяч 113 евро и теперь поспорит за выход в финал турнира с Белиндой Бенчич из Швейцарии (47-я), которая обыграла белоруску Веру Лапко (62-я) — 6:4, 6:1.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина благодаря россиянке сыграет на итоговом турнире года в Сингапуре, где померяется силами с сильнейшими теннисистками мира.
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