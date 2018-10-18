Черногория выдала Украине участницу газовой аферы Онищенко

Политика

В Киеве арестована экстрадированная в Украину из Черногории гражданка нашей страны, являющаяся фигуранткой дела о «газовых схемах» народного депутата Александра Онищенко. Она находится в розыске НАБУ за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем, на общую сумму более 1,6 млрд грн. Об этом сообщила прес-служба Генпрокуратуры Украины.

«18 октября злоумышленницу приняли украинские правоохранители и передали детективам НАБУ. Органом досудебного расследования проводятся безотлагательные следственные действия», — говорится в сообщении ГПУ.

По данным СМИ, речь идет об Ирине Мусиенко, которая была задержана в Черногории в апреле 2017 года по ориентировке Департамента Интерпола и Европола. В Украине она подозревается в участии в «газовой схеме» Александра Онищенко, уголовное производство возбуждено по ч.1 ст. 255 («Создание или участие в преступной организации»); ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191 («Разворовывание государственного имущества в особо крупных размерах); ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 205 («Фиктивное предпринимательство»); ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем») Уголовного кодекса.

Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в «газовой схеме Онищенко» детективы НАБУ завершили 28 февраля 2018 года.

Как сообщали «ФАКТЫ», в сентябре 2018 года Германия отказала Александу Онищенко в выдаче своей национальной визы.

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