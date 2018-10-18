Появились фото и видео разрушенной взрывом столовой в керченском колледже

Происшествия

В сети появились новые свидетельства о массовой бойне, которая произошла 17 октября в политехническом колледже Керчи. В частности, опубликовано фото эпицентра взрыва в колледже — столовой этого ученого заведения.

Взрыв устроил учащийся 4 курса Владислав Росляков, который заложил в столовой самодельную бомбу. После начавшейся паники парень открыл стрельбу. В результате погиб 21 человек, еще около пятидесяти были ранены.

Сам террорист покончил с собой в библиотеке учебного заведения.



О том, что Кремль будет искать виновных среди украинцев и приписывать трагедию в Керчи украинской ДРГ, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Россия устроила бойню в Керчи и будет искать там «украинский след».

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