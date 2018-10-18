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Рада оставила в силе санкции против "112 Украина" и NewsOne
Верховная Рада отказалась отменять постановление, которым депутаты инициировали введение санкций в отношении телеканалов 112 Украина и NewsOne. Проект постановления об отмене предыдущего решения, зарегистрированный нардепами Шуфричем и Вилкулом, поддержали всего 57 нардепов при 226 минимально необходимых. По итогам голосования спикер ВР Андрей Парубий сообщил, что неотложно подпишет ранее принятое постановление.
«Я безотлагательно подпишу постановление», — сказал Парубий.
4 октября 2918 года депутаты проголосовали постановление № 9157 «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым рекомендовали Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против телеканалов 112 Украина и NewsOne.
Принятие этого постановления состоялось после того, как петиция за остановку деятельности телеканалов набрала 25 тысяч подписей на сайте парламента. Кроме того, за запрет трансляции ряда телеканалов из-за антиукраинского контента высказались украинские военные.
Кроме того, телеканал NewsOne. получил предупреждение от Национального совета по вопросам ТВ и радиовещания.
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