В редакцию оппозиционной российской газеты подбросили отрезанную голову (фото)

Мир

В Москве неизвестные несколько дней подряд устраивают провокации против оппозиционных журналистов «Новой газеты» — 17 октября к зданию, где расположена редакция, подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов, а 18 октября, там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана.

На этот раз в корзине нашли угрозы в адрес всей редакции и ее журналистов.

В связи со случившимся журналисты выступили с заявлением, в котором связывают угрозы с сообщениями в соцсетях о якобы разглашении журналистами персональных данных российских летчиков, воюющих в Сирии.

Также в редакции заявляют, что клевета и фейки приводят к войнам, убийствам и нападениям на общественных деятелей и журналистов.

«Люди, которые развязали в соцсетях кампанию против „Новой газеты“ и ее журналистов, прекрасно понимают, к чему приводят все эти буквы в атмосфере истерики и ненависти, которая достигла в России запредельных высот», — говорится в заявлении.

Отмечается, что полиция проводит следственные мероприятия.

Как сообщали «ФАКТЫ», «Новая газета» активно освещает российскую агрессию в Украине, в частности, ситуацию на неподконтрольном Украине Донбассе.

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