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В России ищут пропавший экипаж разбившегося самолета
В Краснодарском крае России потерпел крушение самолет Л-39. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Судьба обоих летчиков неизвестна.
По уточненной информации оперативных служб Краснодарского края, летчики после катапультирования упали в воду, их ищут. Сообщается, что падение самолета произошло в 1,5 км от берега, он находится под водой.
По предварительной версии, авария стала следствием технической неисправности учебного самолета.
Напомним, 16 октября в Винницкой области потерпел крушение самолет, участвовавший в учениях «Чистое небо-2018». Оба пилота погибли — украинский военный летчик и летчик Национальной гвардии США.
А в России в начале октября военный самолет разбился в Коломенском районе Московской области. Тогда оба летчика успели катапультироваться.
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