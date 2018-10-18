В России ищут пропавший экипаж разбившегося самолета

Мир

В Краснодарском крае России потерпел крушение самолет Л-39. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Судьба обоих летчиков неизвестна.

По уточненной информации оперативных служб Краснодарского края, летчики после катапультирования упали в воду, их ищут. Сообщается, что падение самолета произошло в 1,5 км от берега, он находится под водой.

По предварительной версии, авария стала следствием технической неисправности учебного самолета.

Напомним, 16 октября в Винницкой области потерпел крушение самолет, участвовавший в учениях «Чистое небо-2018». Оба пилота погибли — украинский военный летчик и летчик Национальной гвардии США.

А в России в начале октября военный самолет разбился в Коломенском районе Московской области. Тогда оба летчика успели катапультироваться.

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