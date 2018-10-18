В центре Херсона неизвестные заложили взрывное устройство в автомобиль

Происшествия

Сегодня, 18 октября, днем на линию «102» поступило сообщение от жителя Херсона, который обнаружил в своем автомобиле взрывное устройство. Это произошло на проспекте Ушакова, когда херсонец вышел из недавно им арендованной квартиры. Под бампером автомобиля мужчина заметил пакет с двумя проводами и сразу позвонил в полицию.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области, по указанному адресу сразу прибыли представители всех экстренных служб, место происшествия оцепили полицейские. Работники взрывотехнической службы изъяли из-под бампера предмет, внешне похожий на самодельное взрывное устройство. Он деактивирован и направлен на экспертизу.

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Открыто уголовное производство по ст. 115 («Умышленное убийство») и ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») УК Украины.

Напомним, в начале октября в Одесской области неизвестные взорвали автомобиль ВАЗ-2108, принадлежащий секретарю совета Мологовской сельской объединенной территориальной общины Белгород-Днестровского района, а ранее в Житомирской области правоохранители задержали участников преступной группировки, которые прикрепили к автомобилю сотрудника полиции самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением.

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