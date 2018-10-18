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"Осеннее обострение в головах": в СНБО ответили на заявление Госдумы
Заявление «О ситуации в Украине», которую Государственная Дума РФ приняла 18 октября, в Совете национальной безопасности и обороны Украины назвали свидетельством «неадекватной агрессивности и трусости» российской политической элиты.
По словам секретаря СНБОУ Александра Турчинова, в Украине нет никакого обострения ситуации, на которое ссылаются авторы постановления, а есть лишь «осеннее обострение в головах российского военно-политического руководства».
«Трусливо прячась за свой ядерный потенциал, которым Путин сегодня в очередной раз угрожал, обещая уничтожить цивилизованный мир, российские депутаты перешли к прямым угрозам Украине, но эти угрозы вызывают не страх, а презрение к их авторам», — сказал секретарь СНБОУ, заверив, что в нашей стране готовы противостоять российской агрессии и защитить право быть свободной, независимой и европейской страной.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался давать оценку заявлению Госдумы, сравнив российских депутатов с инопланетянами.
В свою очередь в Украине резко отреагировали на заявление Путина о том, что все россияне готовы стать жертвами ядерного удара, став «мучениками».
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