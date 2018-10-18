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"Керченского стрелка" похоронят в особом секторе
Главного подозреваемого в массовом расстреле в Керченском политехническом колледже Владислава Рослякова похоронят на городском кладбище в секторе для безродных. Об этом 18 октября сообщил Telegram-канал Mash.
Похороны состоятся не ранее чем через две недели, которые понадобятся для того, чтобы определить наличие алкоголя и наркотиков в крови.
Также стало известно, что следствие проверяет версию о связях Рослякова с украинскими организациями «Правый сектор» и УНА-УНСО. Об этом сообщает Коммерсант. Сообщается, что поводом для проверки послужила информация о том, что мать Рослякова является членом религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана в РФ экстремистской.
Ранее в «правительстве» аннексированного Крыма заявили, что всех жертв керченского стрелка похоронят рядом на центральной аллее местного кладбища.
Напомним, следствие определило возможный маршрут стрелка.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?