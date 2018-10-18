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Шоу-бизнес

Первая свадьба в шоу «Танці з зірками»: партнерша Руслана Сеничкина вышла замуж

23:00 18 октября 2018   80
Яна Цыбульская Дмитрий Жук
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Участники шоу «Танці з зірками» не перестают удивлять не только своими номерами на паркете. В их реальной жизни кипят не меньшие страсти. Состоялась первая свадьба между участниками популярного проекта — вышла замуж миниатюрная блондинка, партнерша Руслана Сеничкина Яна Цыбульская. Ее избранником стал коллега, хореограф Дмитрий Жук.

О торжестве счастливые молодожены сообщили в Instagram. «Моя вечность. Моя любовь. Мой муж Дмитрий Жук. Семья Жуков18.10.18. На одну танцевальную семью больше», — написала Яна.

Напомним, Яна Цыбульская выступает в паре с телеведущим Русланом Сеничкиным. Пара несколько раз оказывалась в зоне риска и едва не покинула проект, однако телезрители спасают их своим голосованием. Дмитрий Жук танцевал в паре с певицей Златой Огневич, которая покинула шоу во втором эфире.

Одним из первых молодоженов поздравил телеведущий Руслан Сеничкин. Это не первая влюбленная пара на проекте. Как ранее писали «ФАКТЫ» чувства вспыхнули между партнерами Павлом Вишняковым и Юлией Сахневич. Также романтические отношения приписывали Мишель Андраде и Иракли Макацария, но грузинский холостяк опроверг слухи о романе.

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