Шоу-бизнес

Слезы Леси Никитюк и возвращение полюбившейся пары: чем запомнился восьмой эфир «Танців з зірками»

Очередной эфир популярного проекта «Танці з зірками» стал самым ожидаемым за все время проекта. Еще накануне интригу подогрело решение скандальной пары шоу — Оксаны Марченко и Дмитрия Чаплина — покинуть шоу. В социальной сети Оксана рассказала, что получила травму двух ребер и врачи запретили ей выходить на паркет. До последней минуты эфира оставалось интригой, выйдет ли Оксана и Дмитрий в прощальном танце. Но «ФАКТАМ» стало известно, что в этот момент Дмитрий Чаплин уже летел домой, в США. На освободившееся место, после зрительского голосования, в проект вернули пару Дениса Беринчика и Екатерины Белявской.

— Я благодарен всем зрителям, которые за нас проголосовали, — сказал Денис. — Ну, ребята, держитесь за паркет!

Восьмой эфир «Танців з зірками» был посвящен украинской теме. Участники представили номера, отдавая должное народным мотивам и традициям. На этот раз пару ведущему Юрию Горбунову на балконе составил популярный исполнитель и продюсер Потап.

Первыми на паркет вышла пара комика Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой, которую Юрий Горбунов назвал «черной лошадкой». Под хит группы «The Hardkiss» «Журавли» они исполнили румбу, вызывая аплодисменты во время сложнейших поддержек.

— Вы на правильном пути! — прокомментировал выступление пары Влад Яма. — Сегодня у Игоря было прекрасное владение тела. Меньше нежности, а больше силы.

Екатерина Кухар сравнила Ласточкина со скрипкой Страдивари. А Дима Монатик призвал голосовать всех за пару Ласточкина и Гвоздевой.

— Если я пройду дальше, то могу выйти на проект и голым! — неожиданно заявил Игорь Ласточкин.

Пара получила от судей 27 баллов.

Телеведущий Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская танцевали сальсу под хит «Шикидым» Виктора Павлика. Сеничкин — в образе султана, а Яна — Роксоланы.

Екатерина Кухар назвала Руслана «хулиганным самцом», похвалив за рискованную поддержку.

— Хотелось больше «включения» тела, — прокомментировал Влад Яма. — Это было как танец на турецком курорте.

— Каждый эфир вас хотят убрать с паркета, но каждый раз ваши чары спасают вас, — сказал Дима Монатик.

Общий счет пары 24 балла.

Актер Павел Вишняков и Юлия Сахневич выбрали венский вальс на песню «Глаза на песке» Юрия Рыбчинского и Игоря Поклада.

— Вам рано покидать это шоу, — сказал Дима Монатик. — Вы слушаете все наши комментарии и воплощаете их в следующем эфире. Вы — суперкоманда, идущая к победе.

— Все, как в жизни, — сказал Яма, выйдя на паркет и показав правильные шаги в вальсе. — Было круто, но надо быть внимательней в деталях.

— Я бы дала вам сегодня кубок! — призналась Кухар. — Но зачем он вам, если у вас есть Юля!

С началом шоу ходят упорные слухи о романе между Павлом Вишняковым и Юлией Сахневич.

— В этом эфире у нас был очень красивый, легкий танец и, конечно же, эмоции, — сказал «ФАКТАМ» Павел Вишняков. — На прошлых эфирах мне сказали, что я больше играю, нежели танцую. А теперь зрители хотят видеть историю и чувствовать эмоции вместе со мной, поэтому я возвращаюсь обратно к себе и хочу, чтобы зрители после каждого моего танца проживали глубокие и настоящие чувства.

Пара получила 29 баллов, став лидерами эфира.

Певица Мишель Андраде и Евгений Кот вышли на паркет под хит «Свята» самой модной украинской группы «Каzка». Напомним, что накануне седьмого эфира Мишель получила серьезную травму.

— Очень техничный номер, — сказал Монатик. — Хочу, чтобы вы оставались на паркете еще и еще.

Екатерина Кухар призналась, что «зона риска» пошла паре на пользу.

— Ты для меня еще слишком святая, — сказал Влад Яма, обращаясь к Мишель. — Нужно оставить только инстинкты. Я должен чувствовать твою страсть. Иначе остальные танцевальные «монстры» тебя съедят.



— Для меня каждый эфир — это ответственность, — сказала «ФАКТАМ» Мишель Андраде. — Даже если я уезжаю на гастроли, обязательно выделяю себе несколько часов на тренировку. Постоянно смотрю видео нашего танца, обсуждаем с Женей, что еще можно добавить в номер. Сегодня мы танцевали фламенко и самбу. Номер был страстным, динамичным и очень красивым — костюмы, музыка, свет… Мне все очень близко! Я всю неделю вдохновлялась разными видео, чтобы уловить настроение и отточить технику. Настроение у меня боевое — хочется работать ещё больше, чтобы идти вперёд!

Пара получила от жюри 25 баллов.

Народная звезда Леся Никитюк и ее партнер Максим Ежов танцевали ради любви, которая длится всю жизнь. Фристайл под песню «Цвіте терен» вызвал бурю аплодисментов в зале и похвалу судей.

— Прогресс я увидел, — сказал Влад Яма.

Екатерина Кухар признала, что это был лучшее выступление пары за все восемь эфиров. При этих словах Леся расплакалась, а Кухар преподнесла ей подарок — венок на голову.

— Любовь зрителей вас не расслабляет, а заставляет работать еще больше, — сказал Дмитрий Монатик.

— Мы удивили зрителя новым амплуа, — сказала «ФАКТАМ» Леся Никитюк. — Песня, под которую мы танцевали, очень многое для меня значит. Это любимая композиция моего дедушки.

Пара получила 23 балла.

Экс-холостяк Иракли Макацария и Яна Заяц выбрали для танго хит группа «Океана Эльзы» «Кішка».

— Если ваши конкуренты не поднажмут, то вы — потенциальные победители шоу, — сказал Дмитрий Монатик.

— Вышло классное танго, — сказал Яма, дав несколько советов по поводу танца.

Пара получила от жюри 28 баллов.

В восьмом эфире в качестве гостей на паркет вышли солист Национальной оперы Украины, супруг Екатерины Кухар Александр Стоянов и бывший участник шоу, певец Сергей Бабкин.

В зону риска попали пары: Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская, Мишель Андраде и Евгений Кот, Леся Никитюк и Максим Ежов. Но ни одна из них не покинула проект в этот вечер.

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