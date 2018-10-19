Военный вертолет упал на палубу американского авианосца (фото)

Мир

В пятницу, 19 октября, военный вертолет MH-60 Seahawk («Морской ястреб») рухнул на палубу авианосца «Рональд Рейган». Инцидент произошел утром в Филиппинском море.

В официальном заявлении ВМС США говорится, что никто серьезно не пострадал. Несколько человек были доставлены другим вертолетом на берег для оказания медицинской помощи, но их жизнь вне опасности. Полеты с палубы авианосца возобновлены.

Авария произошла вскоре после взлета вертолета. Начато расследование по выяснению причин инцидента.

Вертолеты «Морской ястреб» начали выпускаться в 1979 году компанией Sikorsky Aircraft. Модель MH-60 поступила на вооружение в 2006 году. Так что речь идет о новейшем вертолете. Стоимость одного такого «Морского ястреба» составляет 42,9 миллиона долларов.

Авианосец «Рональд Рейган» был спущен на воду в 2001 году. Он стал первым кораблем такого класса, названным в честь еще живого президента США. Постоянной базой авианосца является Йокосука (Япония). Строительство корабля обошлось в 4,5 миллиарда долларов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter