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Украина

В Киеве не работала одна из линий метро

10:48 19 октября 2018   413
Метрополитен
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве не работала синяя линия метрополитена. Это случилось из-за поломки поезда на станции «Почайна».

«Движение поездов организовано от „Героев Днепра“ до „Оболони“ и от „Теремков“ до „Контрактовой площади“. Приносим извинения за временные неудобства!» — написали в Facebook представители метрополитена.

По состоянию на 10:52 движение было восстановлено.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве с 24 февраля не работает один из выходов со станции метро Святошин.

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