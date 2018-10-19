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В Киеве не работала одна из линий метро
В Киеве не работала синяя линия метрополитена. Это случилось из-за поломки поезда на станции «Почайна».
«Движение поездов организовано от „Героев Днепра“ до „Оболони“ и от „Теремков“ до „Контрактовой площади“. Приносим извинения за временные неудобства!» — написали в Facebook представители метрополитена.
По состоянию на 10:52 движение было восстановлено.
Как писали «ФАКТЫ», в Киеве с 24 февраля не работает один из выходов со станции метро Святошин.
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